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اليمن: قتلى من الحوثيين بعبوة ناسفة أثناء محاولتهم زرعها فى الحديدة

السبت، 06 يونيو 2020 07:00 ص
اليمن: قتلى من الحوثيين بعبوة ناسفة أثناء محاولتهم زرعها فى الحديدة ألغام الحوثيين
وكالات

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أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، الجمعة، مقتل عناصر من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بانفجار في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "عبوة ناسفة انفجرت أثناء محاولة الحوثيين زرعها جوار معسكر التدريب في طريق كيلو 16 - المراوعة (شرقي الحديدة)".

وأكد  وفق " سبوتنيك" : "مصرع عدد من عناصر الحوثيين وإصابة آخرين بجروح خطيرة نقلوا وسط تكتم شديد إلى مستشفيات مدينة الحديدة لتلقي العلاج".

في سياق آخر، قالت "ألوية العمالقة" إن "مدنيين اثنين أصيبا بانفجار قنبلة من مخلفات الحوثيين، كانت عناصر الجماعة قد زرعتها في وقت سابق بمنزل في حي منظر بمديرية الحوك جنوب الحديدة" .

وأشارت إلى "تضرر منزل في مدينة حيس (جنوب شرقي الحديدة)، جراء استهداف الحوثيين بسلاح م.ط 23 مم، أحياء سكنية متفرقة".

من جهة ثانية، اتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، القوات المشتركة بـ"تنفيذ قصف مدفعي على قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة (جنوب الحديدة)".

 


الحوثيين

اليمن

محافظة الحديدة

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