اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 05:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة عن ختان البنات فى رسالة باللغة الإنجليزية: حافظوا على سلامة الفتيات

السبت، 06 يونيو 2020 03:55 ص
النيابة عن ختان البنات فى رسالة باللغة الإنجليزية: حافظوا على سلامة الفتيات النيابة العامة-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترجمت النيابة العامة رسالتها للمجتمع حول جريمة ختان الإناث والتي تضمنها البيان الصادر من النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة طبيب ووالد ثلاثة فتيات قصر إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لقيامهما بختانهن تحت تأثير المخدر إلى اللغة الإنجليزية عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى.

WhatsApp Image 2020-06-06 at 2.12.27 AM (1)
رسالة النيابة العامة عن الختان
 
وقالت النيابة العامة في رسالتها للمجتمع أنها تشير إلى براءة الدين الإسلامي وسائر الأديان السماوية جريمة ختان الإناث بالغة الخطورة؛ إذ لم يكن «الخِفاض» -الوراد أنه مَكْرُمة في سُنَّة رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم- على الصورة التي تُرتكب بها جريمة الختان التي تُؤذَى بها النساء والبنات، بل كان «الخفاض» أمرًا اقتضته العادات آنذاك دون المساس بحقوق المرأة ومشاعرها، ولم يكن لينشأ عنه هذا الضرر الجسيم الحاصل من الختان المجرَّم قانونًا، ثم لما لمست المؤسسات الدينية الرسمية منذ زمن بعيد هذا الخطر الناتج عن تلك الظاهرة -بعد أن تبدلت صورتها وتحولت إلى مهازل ليست من الشرع الحنيف في شيء- استقرت فتاواها على جواز تقييد ولاة الأمر ما كان مباحًا، بل تجريمه في غالب الأحيان تأسيسًا على قاعدة سد الذريعة، فكان هذا الفقه الشرعي هو ما انتهى إليه القانون الوضعي.

 

واختتمت النيابة العامة قولها للمجتمع "صححوا المفاهيم والمعتقدات وحافظوا على سلامة الفتيات والبنات".

 

WhatsApp Image 2020-06-06 at 2.12.27 AM
 
رسالة النيابة العامة عن الختان
 

النيابة العامة عن ختان الاناث

ختان البنات

ختان الإناث

النائب العام

المستشار حماده الصاوي

والد ثلاثة فتيات

اب ثلاثة فتيات

رسالة النيابة العامة الإنجليزية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. فرحة 26 متعافيًا من كورونا بالخروج من مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

شاهد.. فرحة 26 متعافيًا من كورونا بالخروج من مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

قيادات المحليات الجدد يتسلمون عملهم بالمحافظات.. والوزير: "انزلوا الشارع"

قيادات المحليات الجدد يتسلمون عملهم بالمحافظات.. والوزير: "انزلوا الشارع"

"لو هتشترى بالتقسيط".. 6 نقاط خد بالك منها أثناء التعاقد

"لو هتشترى بالتقسيط".. 6 نقاط خد بالك منها أثناء التعاقد

غدا.. اعتماد نتائج أبحاث الشهادتين الابتدائية والإعداية الأزهرية

غدا.. اعتماد نتائج أبحاث الشهادتين الابتدائية والإعداية الأزهرية

الأحوال الشخصية.. قصة قانون حائر بين البرلمان والحكومة ويواجه شبح الإرجاء

الأحوال الشخصية.. قصة قانون حائر بين البرلمان والحكومة ويواجه شبح الإرجاء

شاكر: تحويل مستشفى الكهرباء لـ"حجر صحى" يتطلب موافقة وزارة الصحة

شاكر: تحويل مستشفى الكهرباء لـ"حجر صحى" يتطلب موافقة وزارة الصحة

التعليم: الأعمال التحضيرية للثانوية العامة انتهت وننتظر بدء الامتحانات

التعليم: الأعمال التحضيرية للثانوية العامة انتهت وننتظر بدء الامتحانات

الزراعة: حملة لحماية المحصول الصيفى من الفئران بالمحافظات

الزراعة: حملة لحماية المحصول الصيفى من الفئران بالمحافظات

محافظ كفر الشيخ: توزيع واقى للوجه لعمال النظافة وتخصيص 13 مستشفى للعزل

محافظ كفر الشيخ: توزيع واقى للوجه لعمال النظافة وتخصيص 13 مستشفى للعزل

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1348 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1348 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة

وزيرة الهجرة: أكثر من 20 ألف مواطن عادوا من الخارج خلال أزمة كورونا

وزيرة الهجرة: أكثر من 20 ألف مواطن عادوا من الخارج خلال أزمة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة