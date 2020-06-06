اليوم السابع
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النقل العام بالإسكندرية: تشغيل تجريبى للأتوبيس الكهربائى بطول محور المحمودية لـ16 محطة

السبت، 06 يونيو 2020 07:23 م
النقل العام بالإسكندرية: تشغيل تجريبى للأتوبيس الكهربائى بطول محور المحمودية لـ16 محطة الاتوبيس الكهربائى
الإسكندرية جاكلين منير

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قامت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، برئاسة المهندس محمد زكريا رئيس الهيئة، اليوم بتشغيل تجريبى للأتوبيس الكهربائى (3) خطوط بطول محور المحمودية، والذى يتضمن نحو 16 محطة بدءا من منطقة السيوف شرق الإسكندرية، وينتهى ببشاير الخير بحى وسط.

وأشار المهندس على صقر، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الحركة بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه تم اليوم بدء تشغيل خط (3) بشكل تجريبى، وجارى التشغيل التجريبى لكلا من خط 1 و2  بطول المحور، موضحا أن خط 1 يتضمن الانطلاق من محطة (بشاير الخير – لورد – السيوف) بتعريفة 10 جنيهات، وخط 2 يتضمن الانطلاق والوقوف فى 4  محطات وسيطة وهى (بواليو - الوكالة - لورد – الحضرة) وبتعريفة 7 جنيها، أما خط خط 3، فيتضمن المرور بالخط كامل الوقوف فى 16 محطة بطول المحور من بشاير الخير و حتى السيوف ،بتعريفة 5  جنيهات.

وحول الإجراءات الاحترازية، أكد المهندس على صقر أنه تم تطهير وتعقيم طافة وسائل المواصلات، بالمواد المطهرة، وحذرت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، المواطنين من عدم ارتداء الكمامة، وشددت على ضرورة الالتزام بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 المتضمن ارتداء الكمامة فى جميع وسائل المواصلات بالهيئة، مؤكدا أنه لن يسمح لأى مواطن باستقلال وسائل المواصلات العامة إلا بارتداء الكمامة، وإلا سيتم توقيع الغرامة علية بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية.


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