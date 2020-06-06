اليوم السابع
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المترو: يمكن للراكب شراء كمامة من شباك التذاكر بأى محطة بسعر 3 جنيهات

السبت، 06 يونيو 2020 12:37 م
المترو: يمكن للراكب شراء كمامة من شباك التذاكر بأى محطة بسعر 3 جنيهات مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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أكدت شركة المترو توافر كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث يتم تسليم كل صراف تذاكر فى بداية وردية عمله علبة كمامات يحصل على غيرها نفاذها منها.

وأضافت شركة المترو، فى تصريحات اليوم، أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة، حيث توفرها الشركة بسعر 3 جنيهات، وهو سعر نفس تكلفة توريدها إليها، مشددة على ضرورة استمرار الركاب فى ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو للرقاية من كورونا.

وواصلت شركة المترو أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات بخطوطها الثلاثة ضد كورونا، مع بث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على العاملين ارتداء الكمامات باستمرار.

كانت شركة المترو أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.


المترو

مترو الانفاق

كمامات

حركة المترو

اخبار مصر

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