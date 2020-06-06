المتحدث باسم رئيس قازاخستان يخضع للعلاج بعد ثبوت إصابته بكورونا

رويترز

قال المتحدث باسم رئيس قازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم السبت، في حسابه على فيسبوك إنه يخضع للعلاج في المستشفى بعد ثبوت إصابته بمرض كوفيد-19 مضيفا أن صحة الرئيس ليست في خطر.

وقال المتحدث بيريك أوالي إن توكاييف (67 عاما) يجري فحوصا منتظمة وإن إجراءات إضافية للسلامة اتخذت في مقر الرئاسة.

وقال أوالي "الرئيس يواصل عمله المعتاد وصحته ليست في خطر".

وسجل البلد الواقع في آسيا الوسطى 12511 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا و53 حالة وفاة، وقد خففت السلطات إجراءات العزل العام الشهر الماضي بعد استمرارها لمدة شهرين مع الإبقاء على قواعد التباعد الاجتماعي وإغلاق الحدود.