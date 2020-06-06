الكنيسة المصرية بجنوب أمريكا: نطالب بالتغيير دون عنف ونصلى للقادة

أدانت الكنيسة القبطية بجنوب الولايات المتحدة الأمريكية بشدة مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد على يد المكلفين بحماية المواطنين على حد تعبير البيان مضيفة: كما تصلى وتقف بقوة بجوار عائلة فلويد والشعب المحب للسلام فى هذه الأمة الأمريكية العظيمة.

وأضافت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالولايات المتحدة الأمريكية، في بيانها، أن التعهد بالولاء للولايات المتحدة الأمريكية هو أعظم رسالة لجميع المواطنين.



وأكد البيان أن الكنيسة القبطية تصلى من أجل القادة بالقداس الإلهى بغض النظر عن أصواتنا الانتخابية، وعندما تسيء السلطات استخدام سلطتها علينا أن نطالب بالتغيير والعدالة دون أعمال عنف وشغب تؤدى إلى إصابات وضحايا بين المواطنين الأبرياء وفقدان آخرين لأموالهم، وأعمالهم، وممتلكاتهم.

وقالت عمدة واشنطن موريل إي. باوزر هذا الأسبوع حتى عندما أرسلت إلى ترامب رسالة تطلب منه سحب قوات أمن إضافية من الشوارع: "ضع في اعتبارك أن هذا هو منزل الشعب". "إنه تعليق محزن أن المنزل وسكانه يجب أن يتم إحاطتهم بالجدار."