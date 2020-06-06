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الكنيسة المصرية بجنوب أمريكا: نطالب بالتغيير دون عنف ونصلى للقادة

السبت، 06 يونيو 2020 01:55 م
الكنيسة المصرية بجنوب أمريكا: نطالب بالتغيير دون عنف ونصلى للقادة جورج فلويد
كتبت سارة علدم

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أدانت الكنيسة القبطية بجنوب الولايات المتحدة الأمريكية بشدة مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد على يد المكلفين بحماية المواطنين على حد تعبير البيان مضيفة: كما تصلى وتقف بقوة بجوار عائلة  فلويد والشعب المحب للسلام فى هذه الأمة الأمريكية العظيمة.

وأضافت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالولايات المتحدة الأمريكية، في بيانها، أن التعهد بالولاء للولايات المتحدة الأمريكية هو أعظم رسالة لجميع المواطنين.

وأكد البيان أن الكنيسة القبطية تصلى من أجل القادة بالقداس الإلهى بغض النظر عن أصواتنا الانتخابية، وعندما تسيء السلطات استخدام سلطتها علينا أن نطالب بالتغيير والعدالة دون أعمال عنف وشغب تؤدى إلى إصابات وضحايا بين المواطنين الأبرياء وفقدان آخرين لأموالهم، وأعمالهم، وممتلكاتهم.
 
وقالت عمدة واشنطن موريل إي. باوزر هذا الأسبوع حتى عندما أرسلت إلى ترامب رسالة تطلب منه سحب قوات أمن إضافية من الشوارع: "ضع في اعتبارك أن هذا هو منزل الشعب". "إنه تعليق محزن أن المنزل وسكانه يجب أن يتم إحاطتهم بالجدار."

أرسلت باوزر إشارة خاصة بها بين عشية وضحاها ، وأرسلت عمال المدينة يوم الجمعة لرسم كلمات "حياة السود مهمة" بأحرف صفراء عملاقة تغطي مجموعتين من شارع 16 المؤدي إلى البيت الأبيض. كما نشرت لافتة تعيد تسمية المنطقة باسم "حياة السود مهمة" ووضعت ليلة الجمعة الشعار على المباني المجاورة بينما هتف المتظاهرون: "لمن البيت؟ بيتنا."

رد السيد ترامب مساء الجمعة. وكتب على موقع تويتر: "العمدة باورز غير كفء إلى حد كبير ، وغير مؤهلة بأي حال من الأحوال لإدارة مدينة مهمة مثل واشنطن العاصمة." "إذا لم يتقدم الرجال والنساء العظماء في الحرس الوطني إلى الأمام ، لكانت فى وضع ليس لفضل من نظيرها عمدة مينيابوليس".


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