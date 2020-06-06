الكنيسة المصرية بجنوب أمريكا: نطالب بالتغيير دون عنف ونصلى للقادة

أدانت الكنيسة القبطية بجنوب الولايات المتحدة الأمريكية بشدة مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد على يد المكلفين بحماية المواطنين على حد تعبير البيان مضيفة: كما تصلى وتقف بقوة بجوار عائلة فلويد والشعب المحب للسلام فى هذه الأمة الأمريكية العظيمة.
وأكد البيان أن الكنيسة القبطية تصلى من أجل القادة بالقداس الإلهى بغض النظر عن أصواتنا الانتخابية، وعندما تسيء السلطات استخدام سلطتها علينا أن نطالب بالتغيير والعدالة دون أعمال عنف وشغب تؤدى إلى إصابات وضحايا بين المواطنين الأبرياء وفقدان آخرين لأموالهم، وأعمالهم، وممتلكاتهم.
أرسلت باوزر إشارة خاصة بها بين عشية وضحاها ، وأرسلت عمال المدينة يوم الجمعة لرسم كلمات "حياة السود مهمة" بأحرف صفراء عملاقة تغطي مجموعتين من شارع 16 المؤدي إلى البيت الأبيض. كما نشرت لافتة تعيد تسمية المنطقة باسم "حياة السود مهمة" ووضعت ليلة الجمعة الشعار على المباني المجاورة بينما هتف المتظاهرون: "لمن البيت؟ بيتنا."
رد السيد ترامب مساء الجمعة. وكتب على موقع تويتر: "العمدة باورز غير كفء إلى حد كبير ، وغير مؤهلة بأي حال من الأحوال لإدارة مدينة مهمة مثل واشنطن العاصمة." "إذا لم يتقدم الرجال والنساء العظماء في الحرس الوطني إلى الأمام ، لكانت فى وضع ليس لفضل من نظيرها عمدة مينيابوليس".
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