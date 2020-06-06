اليوم السابع
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القوى العاملة: 42 مليون ريال إجمالى حل 4 آلاف شكوى عمالية وديا خلال 3 شهور بالسعودية

السبت، 06 يونيو 2020 11:29 ص
القوى العاملة: 42 مليون ريال إجمالى حل 4 آلاف شكوى عمالية وديا خلال 3 شهور بالسعودية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن التقرير الذى تلقاه الوزير من المستشار العمالى بالرياض أحمد رجائي، أشار إلى ما كشفت عنه وزارة الموارد البشرية بالمملكة ، أنه تم تسوية 4 ألاف و778 دعوى عمالية بشكل ودى وبلغت إجمالى المبلغ المحصلة خلال الربع الأول من العام الجارى 42 مليونا و196 ألفا و898 ريالا سعوديا .

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قد تلقى تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع مكاتب التمثيل بالخارج أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير أكد أن المخالف للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا من المقيمين بالمملكة العربية السعودية سوف يتم إبعاده ومنع دخوله نهائيا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة فى حقه.

 


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