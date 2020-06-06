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السيسي: إعلان القاهرة للوصول لتسوية سلمية يعيد ليبيا بقوة للمجتمع الدولى

السبت، 06 يونيو 2020 05:50 م
السيسي: إعلان القاهرة للوصول لتسوية سلمية يعيد ليبيا بقوة للمجتمع الدولى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "شرفت اليوم بلقاء كل من المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية بقصر الاتحادية صباح اليوم، والذى أسفر عن إعلان القاهرة لمبادرة ليبية ليبية لإنهاء الأزمة والوصول إلى تسوية سلمية تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي".

 

وكتب الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتناعى فيس بوك:"وإنه لمن دواعى اعتزازى أن هذه المبادرة برعاية الدولة المصرية، التى هدفت كل تحركاتها طوال الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبى واستعادة استقراره فى كل مجالات الحياة.

 

وختم رسالته بقوله: "حفظ الله مصر وشعبها وسائر شعوب العالم".

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السيسي

اعلان القاهره

ليبيا

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