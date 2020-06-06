السكة الحديد: تشغيل قطارين إضافيين على خط "القاهرة - أسوان"

كتب رضا حبيشى

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل قطارى رقمى 3010 و3011 مكيف بخط القاهرة ـ أسوان والعكس، ويتكون تركيب القطار من عربة قوى و4 عربات أولى مكيف وعربة بوفيه و7 عربات ثانية مكيفة.

وأكدت هيئة السكة الحديد، أن قطار 3010 سيقوم من القاهرة 7:25 مساء ليصل أسوان 7:20 صباحا اليوم التالى، على أن يتوقف فى محطات الجيزة أسيوط والأقصر وإسنا وإدفو وكلابشة وكوم أمبو ودراو وبلانه.

فيما يتحرك قطار رقم 3011 من أسوان 4:15 عصرا ليصل القاهرة 4:40 فجر اليوم التالى، ويتوقف في محطات كوم أمبو وإدفو والأقصر وقنا ونجع حمادى وأسيوط والجيزة مراعاة لظروف حظر التجوال.