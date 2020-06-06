السجن المشدد 3 سنوات لطالبين بتهمة إحداث عاهة مستديمة بفلاح فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ه.م.ح" 20 سنة طالب بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة، و"س.ش.ح"21 سنة طالب بكلية التربية الرياضية، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهما، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة بالمجنى عليه "ح.أ.ع" 58 سنة فلاح، بسبب مشادة كلامية بينهما بدائرة مركز ساقلته .

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أيمن محمود ومحمد زين بأمانة سر طه حسين وماجد أمين .

تعود أحداث الواقعة الى عام 2019 بدائرة مركز ساقلتة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه فى رأسه بعد التعدى عليه بالضرب بفأس وتم نقله الى المستشفى للعلاج.

كشفت تحريات المباحث أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية بين الطرفين حيث قام المتهم الثانى بضرب المجنى عليه ومقيم بقرية سفلاق على رأسه بالفأس بتحريض من المتهم الأول مما احدث به عاهة مستديمة.

بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها الى 15 يوما وتمت إحالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.