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التعليم لطلاب أولى وثانية ثانوى: من ظهرت له نتيجة فهو ناجح أى كان محتواها

السبت، 06 يونيو 2020 06:39 م
التعليم لطلاب أولى وثانية ثانوى: من ظهرت له نتيجة فهو ناجح أى كان محتواها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن من ظهرت له نتيجة من طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى فهو ناجح أى كان محتواها، موجها رسالة للطلاب وأولياء أمورهم: لقد تم تقييم الدرجات كلها داخل الوزارة ولا تسألوا.

    

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط نتيجة طلاب الصف الأول الثانوى العام، والصف الثانى الثانوى الترم الثانى، حيث يمكن للطلاب الدخول الآن على الرابط التالى " https://thaneduone.emis.gov.eg/ ومعرفة نتيجة الامتحان.


وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن النقطة السوداء على شريط النتيجة تشير إلى أداء الطالب فى كل مادة دراسية على حدة، كما يشير المثلث إلى المتوسط الحسابي لدرجة الطالب على مستوي الجمهورية، من خلاله يمكن للطالب التحقق من أدائه في مقابل أداء الطلاب على مستوى الجمهورية، أما 100% فى أعلى الشريط أو العمود فهى النهاية العظمى فى كل مادة.


وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد اكتمال منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، والتي استمرت من 29 إبريل الماضي حتي 20 مايو الجارى.


وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "نجحنا في إتمام 10420000 امتحان الكتروني خلال هذه الفترة لمجموع 1155000 من الطلاب في منازلهم، مؤكدا أنه سيتم إعلان النتائج بعد إجازة عيد الفطر المبارك.


وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت عقد امتحان الكترونى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى من المنازل على التابلت بعد توقف الدراسة 15 مارس الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كما قررت استبدال الامتحانات التقليدية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادى بمشاريع أبحاث تم تسليمها للمدارس باحمالى 15 مليون بحث.

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نتيجة تانية ثانوي

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 الترم الثاني

نتيجه الصف الثاني الثانوي 2020

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني

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