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التحريات الأولية: ماس كهربائى وراء حريق مخزن بمول تجارى فى 6 أكتوبر

السبت، 06 يونيو 2020 04:07 م
التحريات الأولية: ماس كهربائى وراء حريق مخزن بمول تجارى فى 6 أكتوبر حريق- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أفادت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن ماس كهربائى أدى إلى نشوب حريق بمخزن مول تجارى شهير بمدينة 6 أكتوبر. وأفادت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، ولم يسفر الحريق عن مصابين، وتم إخطار النيابة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمخزن مول تجاري شهير بمدينة 6أكتوبر. انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.  

وتشدد الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.  

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.  

وتوضح الإدارة، أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.  

ولفتت الإدارة، أن أخطار تسرب الغاز حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى تلف فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.


حريق مخزن

حريق مول تجاري

حريق بمدينة اكتوبر

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