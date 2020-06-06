البرلمان العراقى يقر تعيين إحسان عبد الجبار إسماعيل وزيرا للنفط

كتب رويترز

قال أعضاء بمجلس النواب العراقى، إن المجلس أقر اليوم السبت، تعيين إحسان عبد الجبار إسماعيل وزيرا للنفط.

ووافق المجلس أيضا على تعيين عدة وزراء آخرين بينهم وزراء الخارجية والتجارة والعدل والثقافة، وإسماعيل هو رئيس شركة نفط البصرة التى تديرها الدولة.