اعرف عدد من استقبلهم مطار مرسى علم من العالقين بالخارج

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقب أن صدر قرار بإنهاء الحجر الصحى للعالقين بالخارج ، والاكتفاء بالعزل المنزلى لهم ، تحت مباشرة وزارة الصحة، وذلك بعد التأكد من خلال الكشف عليهم من سلبية عيناتهم، تم تحويل جميع رحلات العالقين بمطار مرسى علم إلى مطار القاهرة الدولى، حيث استقبل مطار مرسى علم أعداد كبيرة من العالقين منذ بداية أبريل الماضى تعرف على أعدادهم ومن كم دولة وصلوا فى الفيديو التالى:

1- بدأت رحلات العالقين تصل لمطار مرسى علم من 3 ابريل وانتهت 3 يونيو

2- استقبل المطار خلال تلك الفترة 13 ألف 67 عالق مصرى بالخارج

3- العالقين بالخارج وصلوا لمرسى علم على متن 74 رحلة طيران

4- مطار مرسى علم استقبل عالقين بالخارج من 38 دولة حول العالم

5- ادارة المطار استقبلتهم بالورود والشيكولاته وقدمت لهم المياه والمخبوزات

6- العالقين بالخارج تقدموا بالشكر لادارة المطار " لولا كورونا كنا اخدناكم بالاحضان "

وكان استقبل مطار مرسى علم الدولى أولى رحلات العالقين من واشنطن فى الثالث من ابريل ، حيث فور اصدار الرئيس السيسى تعليماته بعودة العالقين بالخارج لأرض الوطن ، وقيام شركة مصر للطيران واير كايرو بعمل جسر جوى لعودة العالقين بالخارج، حيث تم التنسيق مع جميع الجهات العاملة بمطار مرسى علم لاستقبال العائدين من الخارج استقبالا يليق بمصر .

وقام اللواء طارق تبان زادة مدير مطار مرسى علم الدولى، بالتنسيق لعملية استقبال العالقين بالخارج بعد أن وقع الاختيار على المطار لاستقبال الرحلات الوافدة أغلبها من أوروبا واسياً ودول الخليج، وبلغ عدد الدول الوافدة منها العالقين لمطار مرسى علم 38 دولة حيث عقد مدير المطار اجتماع للتنسيق للاستقبال قبل وصول الرحلات مع جميع ادارات المطار

واستقبلت إدارة العلاقات العامة، برئاسة الكابتن عماد إمام مدير العلاقات العامة والإعلام بمطار مرسى علم، العالقين فى أمريكا بالورود والشيكولاتة ورسائل الترحيب المختلفة، كما قاموا بتجهيز المياه والمخبوزات الخفيفة والمختلفة لجميع الركاب ليتناولوها فور وصولهم وأثناء إنهاء الإجراءات المختلفة، بتكليفات من إدارة المطار.

وصول العالقين بالخارج إلى مطار مرسى علم

وصول العالقين بالخارج إلى مطار مرسى علم

وصول العالقين بالخارج إلى مطار مرسى علم

وصول العالقين بالخارج إلى مطار مرسى علم

وصول العالقين بالخارج إلى مطار مرسى علم

وصول العالقين بالخارج إلى مطار مرسى علم