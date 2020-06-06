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إير كايرو: قد يتم تأخير بعض الرحلات الجوية للتمكن من الكشف على الركاب

السبت، 06 يونيو 2020 12:25 م
إير كايرو: قد يتم تأخير بعض الرحلات الجوية للتمكن من الكشف على الركاب مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى

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أعلنت "إير كايرو" إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، بيانا توضيحيا لعملائها العائدين إلى القاهرة، على متن رحلاتها الاستثنائية التي تسيرها في ظل الأوضاع الحالية من وقف الطيران إلى مصر بسبب فيروس كورونا المستجد.
 
وقالت اير كايرو، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه بناءً على التعليمات الصادرة من سلطات الحجر الصحي والطيران المدني، قد يتم تأخير بعض الرحلات الجوية لتمكين الفرق الطبية من استكمال أعمال الكشف على الركاب القادمين الى مصر.
 
وأوضحت شركة اير كايرو، أنه قد يتم إعادة توجيه بعض الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات الداخلية مثل الاسكندرية او اسيوط وسوهاج، وذلك منعا للتكدسات داخل المطارات المصرية، جراء أعمال الفحوصات الطبية التي تجريها إدارات الحجر الصحي على القادمين من الخارج، حول عدوى فيروس كورونا، وناشدتهم بالتعاون مع أطقم خدمة الركاب في المطارات لانهاء اجراءات الحجر الصحي في اسرع وقت.
 
وطالبت اير كايرو، من عملاءها الركاب تفهم الوضع، حيث أنه خارج عن ارادة الشركة، وناشدة الحاجزين على رحلات عارضة مراجعة وكيلهم السياحي في حالة تعديل مواعيد الرحلة لتفادي التكدس بالمطارات قبل موعد الرحلات بوقت كبير، موضحه أنه في حالة هبوط الرحلة في احد المطارات الداخلية فأن المنظم للرحلة العارضة هو المسئول عن نقل الركاب داخل مصر ويتم الرجوع اليه في هذا الشأن.
 
جدير بالذكر أن شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، تسير عدد من الرحلات الاستثنائية منذ وقف الطيران إلى المطارات المصرية لنقل المصريين العالقين في مختلف دول العالم، وذلك بعد موافقة سلطة الطيران المدني المصري ضمن جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج.
 
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

اير كايرو

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