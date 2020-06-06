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إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

السبت، 06 يونيو 2020 05:57 م
إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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بدأت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى مساء اليوم السبت، الغاء اختبارات الدم الخاصة باكتشاف فيروس كورونا المستجد على القادمين من الخارج فور وصولهم مطار القاهرة الدولى وباقى المطارات، والاكتفاء بقياس درجة حرارة الركاب فقط، وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة حركة الطائرات مرة ثانية بعد توقفها منذ مارس الماضى نتيجة انتشار الوباء .

 

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، بأن سلطات الحجر الصحى ألغت اختبارات الدم للركاب، وبدا التطبيق على طائرة مصر للطيران القادمة من جدة، وقام الاطباء تحت اشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بفحص الركاب ظاهريا وقياس درجة الحرارة لكل راكب، والسماح لهم بمغادرة المطار بعد التوقيع على اقرار الحجر المنزلى لمدة 14 يوما، واشارت المصادر إلى انه فى حالة ارتفاع درجة حرارة اى ركاب سوف يتم اجراءات الاختبارات له وتحويله على المستشفيات المخصصة لعلاج الفيروس .

 

وأضافت المصادر فى تصريحات صحفية، أن القرار خطوة مهمة فى إعادة فتح الحركة الجوية مرة ثانية والتعايش مع الفيروس وتطبيق الإرشادات الخاصة بمنظمات الطيران الدولية، كما انها خطوة مهمة ايضا للقضاء على الزحام داخل الصالات بالمطار وسرعة إنهاء إجراءات الوصول.

 

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

 


مطار القاهرة

الحجر الصحي

فيروس كورونا

كشف المطار

القادمين من الخارج

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