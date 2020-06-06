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إحالة عاطل للجنايات بسوهاج لاتهامه بالاتجار فى المخدرات

السبت، 06 يونيو 2020 10:55 ص
إحالة عاطل للجنايات بسوهاج لاتهامه بالاتجار فى المخدرات متهم ـ أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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أحال المستشار احمد عبد الباقى التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج المتهم "م.ج.ه" 23 سنة عاطل الى محكمة الجنايات  بعد اتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة قسم أول سوهاج، وبدأت أحداث الواقعة بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول سوهاج مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة القسم، وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب، والمتعاطين وراغبى الشراء وأصحاب الكيف.

وبعد تقنين الإجراءات أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وبحوزته عدد من قطع الحشيش، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق  وتم تجديدها الى 15 يوما وتمت إحالته الى محكمة الجنايات.

وفى وقت سابق، قررت محكمة جنح مركز سوهاج تجديد حبس المتهم "س.أ" 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بالإتجار فى الشبو المخدر بدائرة مركز سوهاج.

بدأت أحداث الواقعة بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشبو المخدر بدائرة مركز سوهاج ، وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب، والمتعاطين وراغبى الشراء وأصحاب الكيف .

وعقب تقنين الإجراءات أكدت التحريات صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وبحوزته 20 كيس من الشبو المخدر، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، تم التحفظ على المضبوطات، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها 15 يوما من قبل محكمة الجنح.


 


سوهاج

حشيش

قسم اول

الجنايات

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