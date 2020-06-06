اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 05:22 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم السبت.. الكندوز يبدأ من 120 جنيها للكيلو

السبت، 06 يونيو 2020 04:47 م
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم السبت.. الكندوز يبدأ من 120 جنيها للكيلو اللحوم
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت  أسعار اللحوم اليوم السبت 6-6-2020  استقرارا فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى فى ظل الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة تفاديا لمخاطر انتشار فيروس كورونا ، وتراوحت اللحوم الكندوز بين 110وحتى 150جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 110- 150جنيها ،السجق 110-125 جنيها، وتراوحت اسعار البفتيك والاستيك بين 120- 150جنيها ، وأسعار البرجر البلدى بين 100-140 جنيها، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 130و حتى 160جنيها ، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.
 
كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز او الضأن.
 
الجدير بالذكر أن أسعار اللحوم شهدت انخفاضا بنسبة تقترب من ال10 % بسبب زيادة المعروض فى الأسواق من العروض بفضل زيادة الانتاج والسياسات التى انتهجتها الدولة من اجل خفض الأسعار فى الأسواق . 
 
 كان الدكتور على المصيلحى ،وزير التموين والتجارة الداخلية ، قرر تخفيض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة 5 جنيهات ليتم طرحها بسعر 80 جنيها بدلًا من 85 جنيها فى إطار تخفيف العبء على المواطنين.
 
كما وجه المصيلحى ، الأجهزة المعنية بالوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.

اللحوم

اسعار اللحوم

أخبار اقتصاد

سوق اللحوم

التموين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 6-6-2020

دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب غدا

دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب غدا

إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.. عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابي لأراضينا.. ويؤكد: مبادرة مصر لصالح البلاد..حفتر: نعمل على طرد المستعمرين الأتراك..قائد الجيش الليبى: تدخلات الأتراك يزيد من تعقيد الأزمة

إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية.. عقيلة صالح: تركيا أرسلت 10 آلاف إرهابي لأراضينا.. ويؤكد: مبادرة مصر لصالح البلاد..حفتر: نعمل على طرد المستعمرين الأتراك..قائد الجيش الليبى: تدخلات الأتراك يزيد من تعقيد الأزمة

رئيس الوزراء يستعرض تقرير بمبادرات وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى..البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..و6 مجمعات للإبداع التكنولوجى فى 6 محافظات

رئيس الوزراء يستعرض تقرير بمبادرات وزارة الاتصالات لتحقيق التحول الرقمى..البدء فى إنشاء المرحلة الأولى من مدينة "المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ..و6 مجمعات للإبداع التكنولوجى فى 6 محافظات

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

شكاوى من صعوبة الدخول على رابط معرفة نتائج أولى وثانية ثانوى

دار الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وطنى وجائز شرعا

دار الإفتاء: تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم واجب وطنى وجائز شرعا

"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

"الصحة" تنشر فيديو تعافى مسنة عمرها 88 سنة من فيروس كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

الصحة تنشر طريقة الارتداء الصحيح للكمامة للحماية من عدوى كورونا

انفوجراف.. الصحة تنشر قواعد الحجر المنزلى لمصابى فيروس كورونا

انفوجراف.. الصحة تنشر قواعد الحجر المنزلى لمصابى فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة