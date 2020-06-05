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وكيل "صحة الشرقية" يعاين فيلا تبرع بها مواطن كمقر لعزل مرضى كورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 06:33 م
وكيل "صحة الشرقية" يعاين فيلا تبرع بها مواطن كمقر لعزل مرضى كورونا وكيل "صحة الشرقية" يعاين فيلا تبرع بها مواطن كمقر لعزل مرضى كورونا
الشرقية - إيمان مهنى

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عاين الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فيلا تم تخصيصها من أحد رجال المجتمع المدني بمركز مشتول السوق لاستخدامه للعزل المنزلى، في ظل الظروف الراهنة، للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتفقد وكيل الوزارة الغرف والتهوية بها، ودورات المياه بالمنزل المكون من ثلاث طوابق، لاستخدامها لعزل الحالات البسيطة المصابة بالفيروس.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن هذه المبادرات المجتمعية تأتي ضمن قرارات لجنة الصحة العليا برئاسة المحافظ بتوفير أماكن للعزل للحالات غير القادرة علي العزل المنزلي، وعدم إمكانية ذلك في منازلهم، واختيار عدد من المدارس لذلك.

كان رصد اليوم السابع في تقرير سابق، الفيلا في موقع متميز على بالمدينة وجيدة التهوية أنها ستكون جاهزة لاستقبال المرضى بالتنسيق مع الصحة، كما وفرت كافة التجهيزات بجهود الذاتية، والفيلا  ثلاث طوابق بحديقة على مساحة الف متر  وجيدة التهوية، فتم  تجهيز الفيلا بالاسرة والمستلزمات الطبية والمقر على يسع أكثر من 30 سريرا وصالة للترفيه، ومن المقرر أن تتولى الصحة مباشره الحالات المتوقع حجزها، كما تتطوع بعضهم لتقديم الرعاية لخدمة وآخرين لتوفير الوجبات.

كانت خصصت  مديرتي التربية و التعليم و الشباب بمحافظة الشرقية ،  107  مدرسة و مركز شباب  كمقر للعزل الطبي لمرضي فيرس كورونا  تحت الاحتياط من أبرزهم مدرسة المتفوقين في الزقازيق و مركز شباب ناصر و وحدة الأمومة و الطفولة    .

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المقار المقترحة  فحصت، وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات بحيث تكون جيدة التهوية والبنية التحتية سليمة، سيتم وضعها في قائمة وفور الحاجة إليها في سيتم تجهيزها بالتجهيزات الطبية، والأسرة والمراوح والمطهرات وغيرها من مستلزمات  .

وقال المحافظ، نحن نعيش وضع إستثنائي يتطلب منا جميعا التكاتف والإتحاد والتنسيق بين جهات العمل المختلفه لحسن إداره الأزمة التي تعاني منها البلاد والتغلب على الفيروس.

كانت خصصت وزارة الصحة ، 25 مستشفى عاما و مركزيا بمحافظة الشرقية ، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

 

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