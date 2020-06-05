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وزير النقل: تطوير 90 عربة إسبانى "أولى وثانية" مكيفة فى ورش السكة الحديد.. صور

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:01 ص
وزير النقل: تطوير 90 عربة إسبانى "أولى وثانية" مكيفة فى ورش السكة الحديد.. صور العربات بعد التطوير
كتب رضا حبيشى

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أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لـ90 عربة إسبانى درجة أولى وثانية مكيفة فى ورش أبو راضى للسكك الحديدية وذلك ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأشار الوزير، فى بيان اليوم، إلى أن الوزارة تسير فى اتجاهين متوازيين لتدعيم أسطول العربات بالسكة الحديد الأول يتمثل فى تطوير الأسطول الحالى من عربات الركاب حيث جارى تطوير 200 عربة درجة ثالثة بالتعاون مع مصنع سيماف بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير 90 عربة اسبانى مكيفة بايدى العاملين بورش ابو راضي.

واستطرد الوزير أن الاتجاه الثانى يتمثل فى التعاقدات الضخمة التى أبرمتها وزارة النقل مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى تصنيع عربات ومنها صفقة ال1300 عربة سكة حديد التى تم التعاقد عليها مع شركة ترانسماش هولدنج الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

وأضاف الوزير أن هناك 33 عربة سكة حديد جديدة تم تصنيعها فى روسيا ضمن الصفقة كان من المخطط وصولها نهاية الشهر الماضى ولكن بسبب الظروف الخاصة بكورونا سيتم شحنها خلال هذا الشهر لتوريدها إلى سكك حديد مصر على أن يتوالى وصول باقى الدفعات (بمعدل 35عربة شهريا) بالإضافة إلى أنه تم إبرام عقد توريد عدد 6 قطارات متكاملة بالاضافة الى عقد صيانة لمدة 6 سنوات من شركة تالجو الأسبانية بقيمة 157 مليون يورو .

وأكد أن تدعيم اسطول عربات الركاب بالسكة الحديد من خلال هذه الصفقات وتوالى وصول العربات الجديدة بالتوازى مع تطوير الأسطول الحالى، سيساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل وتقديم خدمة مميزة للركاب.

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