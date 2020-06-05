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وزير الرى: التنسيق بين الجهات المعنية لترشيد ومعالجة المياه

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:44 م
وزير الرى: التنسيق بين الجهات المعنية لترشيد ومعالجة المياه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى
كتبت أسماء نصار

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ترأس الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري إجتماع لجنة الأمانة الفنية للجنة الدائمة لإدارة ملف المياه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2020 لإدارة ملف المياه بحضور ممثلي الجهات المعنية  من (وزارة الموارد المائية والري – وزارة الاسكان - وزارة الصحه - وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي- الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي) .
 
ووجه عبد العاطي بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لمراجعة مواصفات معالجة مياه الصرف الصحي والتوسع في اعمال المعالجه علي مستوي الجمهوريه، وتم خلال الاجتماع مناقشة وصول القمامه للمجاري المائيه والحفاظ علي جودة المياه بالمصارف المائية.
 
تجدر الاشارة الى ان وزارة الموارد المائية والري تعمل على توفير كافة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات المعنية (الزراعة , الصناعة , مياه الشرب , ....) كما أشار إلى أن الدولة تواجه العديد من التحديات المائية  ونُدرة المياه وصعوبة وانه قد تم اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تلك التحديات بمشاركة وزارات ( الري –الزراعة – الاسكان – التنمية المحلية - ....) ومنها: إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وتأهيل الترع والأفمام والبوابات و  وتقنين  المحاصيل الشرهه في إستخدام المياة  والتوسع في تحلية مياه البحر وغيرها .
 
وتجدر الاشارة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة وزير الموارد المائية والري وبمشاركة الوزراء والمحافظين المعنيين بإدارة ملف المياه يأتي استكمالا للاجراءات المتخذة من قبل الوزارات المعنية.
 
وتستهدف اللجنة متابعة وتنفيذ العديد من الملفات مثل إعادة تدوير المخلفات الصلبة وعدم إلقائها بالمجاري المائية منعا للتلوث  وذلك بالمشاركة مع وزارة التنمية المحلية وأجهزة المحافظات وكذلك حماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة من مخاطر الأمطار والسيول وتحقيق الاستفادة منها والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي المعالج بالمشاركة مع وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالاضافة الى امداد القرى الفقيرة بشبكات الصرف الصحي.
 
 

وزير الرى

الصرف الصحى

القرى الفقيرة

الموارد المائية والرى

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