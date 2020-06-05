كتب عامر مصطفى

قال وزير الدفاع اليوناني، إن بلاده مستعدة لمواجهة عسكرية مع تركيا، لأن سلوك تركيا عدواني جدا، ومستعدون لحماية حقوقنا السيادية بما في ذلك العمل العسكري، وذلك بحسب تصريحات بثتها قناة العربية.

يأتي ذلك بعدما أعلنت تركيا مؤخرًا أنها ستقوم بأنشطة تنقيب عن الغاز الطبيعي بالقرب من جزيرة كريت وجزر يونانية أخرى.