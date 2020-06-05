اليوم السابع
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وزير التعليم العالى يعلن عن جوائز اليونسكو الدولية لمحو الأمية لعام 2020

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:11 ص
وزير التعليم العالى يعلن عن جوائز اليونسكو الدولية لمحو الأمية لعام 2020 اليونسكو
كتب: محمد صبحي

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – إلكسو – ايسيسكو)، عن إطلاق جائزة اليونسكو الدولية لمحو الأمية لعام 2020، والتي أنشئت عام 1967، وتضم كل من:- 
                        
1- جائزة اليونسكو / الملك سيجونغ لمحو الأمية، والتي تأسست عام 1989 والتي تحظى برعاية جمهورية كوريا وهي تولي اهتماماً خاصاً للبرامج التي تركز على تطوير واستخدام التثقيف والتدريب في مجال محو الأمية باللغة الأم.    
 
2- جائزة اليونسكو/كونفوشيوس لمحو الأمية وقد تأسست عام 2005، والتي تحظى برعاية جمهورية الصين الشعبية، وتعترف هذه الجائزة بالبرامج التي تشجع على محو أمية الكبار، لاسيما في المناطق الريفية والشباب خارج المدرسة والفتيات والنساء.  
 
وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، تمنح هذه الجوائز للحكومات والمنظمات الغير حكومية، والأفراد، اعترافًا بإسهامهم المتميز في تعزيز الجهود المبذولة وتقديرًاً لجهودهم المتواصلة في مجال محو الأمية، وموضوع الجائزة هذا العام 
Teaching and learning literacy: The role of educators and changing  pedagogies 
  
وينبغي للراغبين في التقدم لنيل تلك الجوائز تعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض عن طريق طلب إنشاء حساب مستخدم عبر الرابط التالي:-
 http://www.unesco.org/ilp/account  وذلك في موعد أقصاه 28 يونيو 2020.
ولمزيد من المعلومات عن الجوائز وإجراءات تقديم الترشيحات يُرجى الإطلاع على الرابط التالي:- 
 https://en.unesco.org/themes/literacy/prizes/selection 
                                             
ولمزيد من المعلومات والاستفسارات عن الجوائز يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي:-
 literacyprizes@unesco.org  
 
ويتم موافاة اللجنة الوطنية بنسخة من الاستمارة المرسلة إلكترونية في موعد أقصاه 5 يوليو  2020 حتى يمكن للجنة البت في الطلبات المقدمة وموافاة المنظمة بها قبل 12يوليو 2020، (ولن يُلتفت للترشيحات الواردة بعد الموعد المحدد أو الغير مستوفاة لمعايير الاختيار وفق شروط الجائزة ) وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي:
 Egypt.natcom@gmail.com  
 egnatcom@egnatcom.org.eg

التعليم العالى

خالد عبد الغفار

محو الاميه

اخبار مصر

اليونسكو

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