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وزير الأوقاف: ذباب الجماعات الإرهابية الإلكترونى فقد الصلاحية بسبب كذبه

الجمعة، 05 يونيو 2020 02:59 م
وزير الأوقاف: ذباب الجماعات الإرهابية الإلكترونى فقد الصلاحية بسبب كذبه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على أهمية مواجهة صفحات مواقع التواصل الاجتماعى الوهمية التي تعادى الوطن، مؤكدا في الوقت نفسه أنها بدأت تفقد صلاحيتها، قائلاً:"ذباب الجماعات الإرهابية الإلكترونى فقد الصلاحية نتيجة وقاحته وكذبه المتتابع".

وكان وزير الأوقاف دعا فى وقت سابق، إلى تغليظ عقوبة الجرائم الإلكترونية، وجريمة الانضمام إلى أي جماعة إرهابية، وأكد أن الانضمام إلى أي جماعة متطرفة  فكريًا أو تبني أيديولوجيتها وترويج أفكارها جريمة في حق  الدين وفي حق الوطن ترقى إلى حد الخيانة الوطنية، كما أؤكد أن تعرية هذه الجماعات، وكشف عناصرها المختبئة خلف الحسابات الوهمية ، و سرعة محاسبة العابثين بأمن الوطن ومقدراته واجب الوقت ، باعتبار هؤلاء حواضن ومحاضن كبرى  ومعمل تفريخ لجماعات الإرهاب المسلح".

وأكد جمعة ، في تصريحات صحفية سابقة أن هجر صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر" المشبوهة واجب شرعى ووطنى، قائلاً:"فلا تقعدن بعد الذكرى مع القوم الظالمين"، مشيرًا إلى أن الوزارة الأوقاف قررت غزو عالم الدعوة الإلكترونية إلى جانب العمل الميداني سواء بسواء وجنبًا إلى جنب دون أن تكون أحد الاتجاهين على حساب الآخر ، بل لدعمه وتقويته ، خدمة لديننا ووطننا  ودحرا لقوى الشر والظلام ، مؤمنين غاية الإيمان بنبل المقصد والهدف ، ومستعدين للتضحية في سبيله بأعز  ما نملك وهي نفوسنا وأرواحنا ، فإذا كان أهل الباطل يحتشدون لأجل باطلهم فأحرى بنا أن نبذل النفس والنفيس من أجل الحق الذي نعمل له ، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل".


وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

الأوقاف

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