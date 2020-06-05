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وزيرة الهجرة: أكثر من 20 ألف مواطن عادوا من الخارج خلال أزمة كورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:40 م
وزيرة الهجرة: أكثر من 20 ألف مواطن عادوا من الخارج خلال أزمة كورونا نبيلة مكرم
كتب محمد شرقاوى

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن أكثر من 20 ألف عالق مصرى عادوا من جميع دول العالم، منذ بدء جائحة فيروس كورنا، مضيفة أن الدولة حاليا تنقل العالقين وغير العالقين من كل دول العالم.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع على قناة مصر الأولى، تقديم هبة جلال، أن هناك مقترحات بتشكيل لجنة لدراسة مؤهلات المصريين العائدين من الخارج لمساعدتهم فى الحصول على وظائف، مضيفة أن هناك طائرات ستقلع لجلب العالقين من السعودية ولبنان وقبرص وأوروبا خلال الفترة المقبلة.

وتابعت، أن اللجنة المشكلة تهدف لتعريف المواطنين العائدين من الخارج على المشروعات المتوسطة والصغيرة لتقديم مشروع للدولة، والتى تقوم على تمويل المشروع.

وقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر لكافة رجال الأعمال المشاركين في المبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة تحت عنوان "خلينا سند لبعض"، عقب تعليق حركة الطيران في مصر وجميع دول العالم ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول للحد من انتشار فيروس كورونا، مما أسفر عن وجود عالقين مصريين بالخارج، ممن كانوا في رحلات عمل أو سياحة أو علاج وغيرها من الحالات.

وثمنت وزيرة الهجرة كافة الجهود ومبادرة رجال الأعمال للمشاركة في مبادرة "خلينا سند لبعض"، بما يعكس القناعة الراسخة لدى القائمين عليها في أهمية تكاتف مؤسسات القطاع الخاص مع ما تبذله الدولة من جهود لمساعدة أبنائنا المصريين العالقين بالخارج، ويؤكد أيضًا على دورهم الوطني المهم في مختلف الأزمات التي تشهدها البلاد، في إطار المسئولية المجتمعية، ولاسيما في الأزمة الراهنة المتمثلة في فيروس "كورونا".

يذكر أن مبادرة "خلينا سند لبعض" أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين، عقب تلقيها العديد من الاستغاثات من المصريين العالقين في الخارج، وتهدف إلى تقديم المساعدة والمساندة للمصريين العالقين في مختلف دول العالم، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.


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