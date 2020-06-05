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واشنطن بوست: زوكربيرج وبيزوس تبرعوا بـ 0.1% فقط من ثرواتهما لدعم متضررى كورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:56 ص
واشنطن بوست: زوكربيرج وبيزوس تبرعوا بـ 0.1% فقط من ثرواتهما لدعم متضررى كورونا
كتبت: نهال أبو السعود

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قالت صحيفة واشنطن بوست إن الملياردير جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ومارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي ومؤسس فيسبوك من بين المليارديرات الأمريكيين الذين ساهموا بأقل من 0.1% فقط من ثروتهما فى تخفيف تداعيات تفشي كورونا.

 

ووجد الاستطلاع الذي نشرته الصحيفة أن أغنى 50 عائلة في الولايات المتحدة والتي تمتلك ثروة صافية جماعية تبلغ حوالي 1.6 تريليون دولار ساهمت فقط بمليار دولار من التبرعات المعلنة.

 

ومن بين المليارديرات الذين شملتهم الدراسة، كان بيزوس وزوكربيرج الذين استمرت مشاريعهم في الازدهار وسط الوباء الذي ترك أكثر من 30 مليون شخص عاطل عن العمل.

 

تبرع زاكربيرج بـ 58 مليون دولار للأبحاث الطبية والمساعدات لمنطقة الخليج والتي وجدتها الصحيفة تعادل 84 دولارًا للأمريكي العادي، بينما تبرع بيزوس بمبلغ 100 مليون دولار لـ Feeding America وما يصل إلى 25 مليون دولار في ولاية واشنطن وهو ما يعادل التبرع بـ 85 دولارًا للفرد.

 

بينما تبرع بيل جيتس والرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي بجزء اكبر من ثرواتهم مقارنه بزملائهم المليارديرات.

 

وفقا للتقرير تبرع جيتس بـ300 مليون دولار حتى الآن من خلال مؤسسة بيل وميليندا جيتس، وتبرع دورسي بمليار دولار من ثروته بم يعادل حوالي 28% من صافي ثروته البالغة وقتها 3.6 مليار دولار.

 

ووجد استطلاع الصحيفة أن مؤسس صندوق التحوط الملياردير والمستثمر Ray Dalio هو الأكثر سخاء بين أغنى 50 أمريكيًا، فمنذ أبريل تعهد داليو بأكثر من 100 مليون دولار للجهود بما في ذلك رعاية الأطفال للعاملين في المستشفيات وتوفير الغذاء للمحتاجين وأجهزة الكمبيوتر لأطفال الأسر ذات الدخل المنخفض.

 

 


الولايات المتحدة

مارك زوكربيرج

جيف بيزوس

بيل جايتس

تويتر

فيس بوك

وباء كورونا

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