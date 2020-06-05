هيئة ميناء دمياط توصى بإنشاء منصة إلكترونية من كافة قطاعات النقل البحرى

دمياط - معتز الشربينى

استعرض اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ورقة عمل بعنوان "ميناء دمياط – ما بعد Covid 19" ، تناول خلالها الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها هيئة ميناء دمياط قبل انتشار الفيروس من عمل ندوات وتوزيع ملصقات للتوعية وتجهيز أماكن حجر للحالات المشتبه بها.

كما استعرض اللواء بحرى وليد عوض، توفير مهمات الوقاية الصحية وتوزيعها على العاملين ، ثم مرحلة التعامل مع انتشار الفيروس والتى تضمنت الكشف على أطقم جميع السفن المترددة على الميناء وتوعية المترددين على جميع بوابات ومنافذ الدخول مع عمل التعقيم اليومى للمبانى الإدارية والطرق والوحدات البحرية والأرصفة ومركبات الأفراد بالهيئة وتوفير بوابة لتعقيم الأفراد والحرص على استمرار عملية التدريب عن بعد بالتعاون مع معهد تدريب الموانى وكذلك المشاركة فى ورش العمل وعقد الإجتماعات الداخلية باستخدام برنامج ZOOM ، وأبراز الاعتماد على النظم الالكترونية لإدارة الميناء لضمان التباعد الاجتماعى بين المتعاملين مثل منظومة الدفع الالكترونى والفاتورة الموحدة والتوقيع الالكترونى والتطبيقات المحمولة للموظفين والمتعاملين وتفعيل منظومة تخطيط موارد المؤسسات .

وتضمنت الورقة توصيات الهيئة التى تضمنت رقمنة دوائر العمل ، و انشاء منصة الكترونية تضم أعضاء من كافة قطاعات النقل البحرى على مستوى العالم لتبادل الخبرات ، وتنويع مصادر الدخل بالموانئ من خلال طرح عدد من الفرص الاستثمارية بالميناء .

وكانت هيئة ميناء دمياط قد شاركت فى فاعليات الورشة الثانية من سلسة ورش العمل التى ينظها معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تحت عنوان"إدارة وتسويق خدمات الموانئ والنقل البحرى بعد جائحة كورونا" بمشاركة متحدثين من دولة الصين .

وسبق أن شاركت هيئة ميناء دمياط فى سلسلة ورش العمل "ما وراء جائحة كورونا" بهدف تبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين وطرح الاجراءات التى اتخذتها الهيئة فى مجابهة الأثار السلببية الناتجة عن انتشار الفيروس على المجال البحرى.