نيويورك فى طريقها لإعادة الفتح بعد تسجيل صفر وفيات منذ 11 مارس

كتبت: نهال أبو السعود

شهدت مدينة نيويورك يومها الأول، دون أى حالات وفاة بسبب كورونا يوم الأربعاء الماضى، وفقًا لبيانات جديدة من إدارة الصحة، وفقا لتقرير "نيوزويك".

أبلغت المدينة عن أول حالة وفاة مؤكدة لـ Covid-19 في 11 مارس، وبلغت ذروتها في 7 أبريل عندما توفي 590 مريضًا بفيروس كورونا في مدينة نيويورك ، ومنذ ذلك الوقت انخفض عدد الوفيات المؤكدة بشكل تدريجي حيث انخفض إلى أقل من 100 حالة وفاة في الـ 9 من مايو للمرة الأولى منذ 24 مارس.

وفقا للتقرير يمثل الأمر نقطة أمل في انتعاش المدينة ، التي كانت المركز بؤرة تفشي المرض في الولايات المتحدة و يعتبر نقطة تحول حيث أدت القيود المفروضة على حركة الأفراد والشركات إلى خفض انتشار الفيروس في المدن الأكثر تضرراً مثل نيويورك.

ومع ذلك، تستمر الإصابات اليومية الجديدة في امريكا في الارتفاع حيث تخفف الولايات عبر البلاد القيود، ارتفعت الحالات الجديدة على مدار الأيام الثلاثة الماضية بمتوسط ​​سبعة أيام يبلغ 21763 حالة جديدة يوميًا تم الإبلاغ عنها حتى الأربعاء ، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

أفادت إدارة الصحة بنيويورك أن الفيروس أصاب أكثر من 202319 شخصًا في وأبلغت عن حدوث 16992 حالة وفاة مؤكدة بالإضافة إلى 4760 حالة وفاة محتملة.

ومن المقرر أن تتحول مدينة نيويورك إلى المرحلة الأولى من خطة إعادة فتح الولاية يوم الاثنين ، كما قال حاكم الولاية أندرو كومو في وقت سابق حيث تسمح المرحلة الأولى لمزيد من الشركات باستئناف العمليات ، بما في ذلك البناء والتصنيع والبيع بالتجزئة ، ولكن فقط للاستلام من جانب الطريق.