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نشرة اليوم السابع.. لا فصل لغير مسددى رسوم المدارس.. وعودة صلاة الجمعة

الجمعة، 05 يونيو 2020 05:34 م
نشرة اليوم السابع.. لا فصل لغير مسددى رسوم المدارس.. وعودة صلاة الجمعة حور محمد

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قدمت الزميلة حور محمد نشرة إخبارية من داخل صالة تحرير اليوم السابع، تناولت العديد من الأخبار، أهما:

- عودة صلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

عادت صلاة جمعة من الجامع الأزهر بعد التوقف عن إقامة الصلاة بالجامع منذ 66 يوما، وذلك بعدما أعلن الأزهر الشريف إقامة صلاة الجمعة في الجامع الأزهر بحضور أئمة الجامع والعاملين به بدون حضور مصلين، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من وباء كورونا.

وألقى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، الخطبة عن "الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد"، وتم بث الخطبة على شاشات التليفزيون وصفحات الأزهر الشريف في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

 

- التعليم: المدارس الخاصة لا تملك صلاحية فصل الطالب غير المسدد للمصروفات

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حسمت الأمر بالنفي، حيث أكدت أن المدارس الخاصة والدولية لا تملك صلاحية وسلطة فصل أى طالب لم يسدد المصروفات الدراسية، لأن حرمان الطالب من حقه فى التعليم مبدأ مرفوض مهما كانت أسبابه.

وقالت مصادر مسئولة إن القانون منح المدرسة الخاصة التى يمتنع ولى الأمر فيها عن دفع مصروفات نجله عدة إجراءات أبرزها مخاطبة ولى الأمر أكثر من مرة وإرسال إنذار له، إضافة إلى السماح للطالب بدخول امتحان الترم ونهاية العام الدراسى، حتى انتهاء السنة الدراسية، لافتة إلى أنه يستطيع مدير المدرسة حجب نتيجة الطالب حتى سداد المصروفات وفى حالة عدم الاستجابة يتم اتخاذ اجراء أشد وهو تحويل ملف الطالب إلى مدرسة حكومية قريبة من المدرسة الخاصة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية.


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