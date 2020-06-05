نجل جورج فلويد يطالب بتحقيق العدالة والقصاص من قتلة والده.. فيديو

كتب محمد سعودي

طالب كوينسي ماسون نجل جورج فلويد، بضرورة تحقيق العدالة والقصاص من قتلة والده الأمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد الذي قٌتل على يد شرطي "أبيض" بعد اعتقاله.

وقال كوينسي ماسون نجل جورج فلويد، في تصريحات تليفزيونية، إنه يتحد مع عائلته من أجل تحقيق العدالة لوالده، مضيفا :"لا ينبغي أن يكون هناك رجل أو امرأة بدون أباءهم ونريد العدالة لما يحدث الآن".

وفي وقت سابق من يوم أمس، انطلقت مراسم تأبين المواطن الأمريكى من الأصول الأفريقية جورج فلويد الذي قتل يوم 25 مايو بولاية مينيسوتا حين قضى اختناقا عندما ضغط شرطي "أبيض" بركبته على عنقه حتى الموت بعدما اعتقله مع زملائه وكبّلوا يديه إلى الخلف وثبّتوه أرضا.

وانطلقت مراسم التأبين في وسط مينيابوليس الأمريكية، بحضور عائلة فلويد والقس جيسي جاكسون وحاكم مينيسوتا تيم والتز والسناتور عن ولاية مينيسوتا ايمي كلوبوشار ورئيس بلدية مينيابوليس جيكوب فراي، إضافة إلى مئات الاشخاص الذين حضروا إلى جامعة نورث سنترال.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية موجة احتجاجات غاضبة غير مسبوقة منذ عقود أشعلت على خلفية مقتل المواطن أمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد في مينيابوليس بولاية مينيسوتا في 25 مايو 2020.

وقد أثارت تلك الواقعة موجة غضب عارما في الولايات المتحدة امتدّت إلى عشرات المدن الأمريكية وخروج مئات الآلاف إلى الشوارع يوميا تنديدا بالعنصرية والعنف، الذي تمارسه الشرطة وغياب المساواة في المجتمع الأمريكي.