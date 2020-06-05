نائب محافظ البحيرة تتابع انتظام العمل بالمستشفيات المخصصة لاستقبال مصابين

البحيرة – ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين، ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة واعمال التعقيم والتخلص الآمن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى.

وقامت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللجنة المشكلة برئاستها والتى تضم نائب رئيس المدينة المختص بمتابعة المستشفيات وادارة الازمات والادارة الصحية وادارة المستشفيات والتموين الطبى والتفتيش الصيدلى والرقابة والمتابعة بجولة تفقدية بمستشفى ايتاى البارود المركزى ضمن المستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وتابعت انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بمخازن المستشفى وتابعت السجلات وانتظام سير العمل بها وتواجد الاطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوفر العلاج بالصيدلية وإجراءات التخلص الآمن من النفايات والتقت مع بعض المترددين على المستشفى ،كما تابعت أعمال التطهير والتعقيم المستمرة بها ووجهت بتكثيف تلك الاعمال على مدار الساعة، واستمعت لبعض الاستفسارات من بعض المترددين وذويهم واكدت على اتخاذ كافة الخطوات للعمل تلبية مطالبهم .

وأكدت على حرص المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضى وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.