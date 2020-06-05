اليوم السابع
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نائب محافظ البحيرة تتابع العمل بمستشفيات المحمودية وادفينا المخصصة لحالات كورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:07 ص
نائب محافظ البحيرة تتابع العمل بمستشفيات المحمودية وادفينا المخصصة لحالات كورونا جانب من جولة نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصرجوده

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أجرت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واللجنة المشكلة برئاستها بجولة تفقدية بمستشفى المحمودية ومستشفى ادفينا المركزى ضمن المستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وذلك تنفيذا لقرار اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتشكيل لجنتين  الاولى برئاسة الدكتورة نائب المحافظ والثانية برئاسة اللواء السكرتير المساعد على ان تضم كل لجنة فى عضويتها نائب رئيس المدينة المختص بمتابعة المستشفيات وادارة الازمات والادارة الصحية وادارة المستشفيات والتموين الطبى والتفتيش الصيدلى والرقابة والمتابعة تكون مهام تلك اللجان المرور اليومى والمستمر على جميع المستشفيات المخصصة لتقديم خدمات التشخيص والعزل والعلاج وعددها 18 مستشفى بدائرة المحافظة وكذا المتابعة والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة واعمال التعقيم والتخلص الامن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى.

وتابعت نائب المحافظ انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بمخازن المستشفى وتابعت السجلات وانتظام سير العمل بها وتواجد الاطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوفر العلاج بالصيدلية وإجراءات التخلص الآمن من النفايات والتقت مع بعض المترددين على المستشفى.

كما تابعت أعمال التطهير والتعقيم المستمرة بها ووجهت بتكثيف تلك الاعمال على مدار الساعة

واستمعت لبعض الاستفسارات من بعض المترددين وذويهم واكدت على اتخاذ كافة الخطوات للعمل تلبية مطالبهم.

وأكدت على حرص المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة على تقديم كافة اوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضي وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما قام اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد للمحافظة واللجنة المشكلة برئاسته وبحضور مدير غرفة العمليات وممثلى الطب العلاجي والتفتيش الصيدلى بمديرية الصحة وعضو من الرقابة والمتابعة ونائب رئيس مدينة دمنهور بتفقد مستشفى الصدر بدمنهور ومستشفى دمنهور التعليمى ضمن المستشفيات الثمانى المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وتم متابعة انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بمخازن المستشفيات وكذا متابعة السجلات والانضباط الادارى وانتظام سير العمل وتواجد الاطقم الطبية والتمريض والنوبتجيات وتوفر العلاج بالصيدليات وإجراءات التخلص الآمن من النفايات والحالة العامة للمستشفى ، كما قامت اللجنة بمتابعة اعمال التطهير والتعقيم المستمرة بها.

وأكد اللواء المحافظ على استمرار عمل اللجان والتنسيق المستمر  مع مديرية الصحة لتقديم كافة اوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضي وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

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