اليوم السابع
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نائب رئيس جامعة طنطا وزوجته يخضعان للعزل المنزلى بعد الاشتباه فى إصابتهما بكورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:30 ص
نائب رئيس جامعة طنطا وزوجته يخضعان للعزل المنزلى بعد الاشتباه فى إصابتهما بكورونا جامعة طنطا - أرشيفية
الغربية عادل ضرة _ مصطفى عادل

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يخضع الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث وزوجته للعزل المنزلي وتلقي العلاج بالمنزل بعد ظهور أعراض الاصابه بفيروس كورونا المستجد عليهما.

كان نائب رئيس الجامعة قد ظهرت عليه هو وزوجته منذ ايام قليله أعراض الاصابة بفيروس كورونا من ارتفاع في درجة الحرارة وآلام في الحلق، وتم سحب عينات منهما وإجراء الاشعات اللازمة ووضعهما تحت الملاحظة والعزل المنزلي وتلقي العلاج.
 
وكشف مصدر طبي مسئول بجامعة طنطا لـ"اليوم السابع" ، أن الدكتور"عكاشه" ظهرت عليه هو وزوجته أعراض الاصابه بالفيروس وتم التدخل سريعا والتعامل مع الحاله وفقا البروتوكول المتبع لحالات الإصابه بالفيروس وسحب عينات منهم وإجراء الفحوص الطبية المتبعة.
 
وأضاف المصدر المسئول الذي رفض ذكر اسمه، أن نائب رئيس جامعة طنطا وزوجته حالتهما الصحية مستقرة، ويخضعان للعلاج المكثف في المنزل، مع متابعتها بصفة مستمرة، وبعد مرور 5 ايام سيتم عمل إعاده للاختبار للوقوف على الحالة الصحية لهما والاستجابه للعلاج.
 
وعن المخالطين لهما فأكد المصدر المسئول أنه تم التنبيه على المخالطين بالتوجه فورا للمستشفى حال ظهور أي أعراض إصابة عليهم، مشيرا إلى أن "عكاشه" شارك في المؤتمر الافتراضي للجامعة والذي عقد نهايه الشهر الماضي وحتى الأن لم نرصد ظهور أعراض علي المشاركين في المؤتمر.
 
وأضاف أن الدكتور كمال عكاشه يرتدى دائما الكمامات ويتبع الإجراءات الوقائية وبطبيعة عمل الأطباء فانهم يحتكون يوميا بالأطباء والتمريض والمرضي.
 
 
 
 
 

 


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نائب رئيس جامعة طنطا

أصابه نائب رئيس جامعة طنطا بكورونا

فيروس كورونا

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