نائب رئيس جامعة طنطا: انا بخير وأمارس عملى "أون لاين"

الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

أكد الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أنه يمارس حياته بصورة طبيعية وحالته الصحية جيدة، بعد إصابة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن حياته تسير بشكل طبيعي ولم تظهر عليه أي اعراض إصابة، مشيرا أنه سيخضع غدا السبت للفحوصات الطبية وتحليل للعينات للاطمئنان علي نفسه وبيان عما إذا كان قد اصيب بفيروس كورونا من عدمه.

وأوضح أنه يمارس حياته العملية ويباشر مهام عمله "أون لاين" ومتابعة استلام الابحاث الطلابية والتي يتم رفعها على المنصة الالكترونية، وتحدد يوم 15يونيو الجاري لغلق باب رفع الأبحاث على المنصة.

وأشار إلى أن الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، لم تظهر عليهما أي اعراض بالإصابة، وسيخضعون للفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية ايضا.

على الجانب الأخر الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث وزوجته للعزل المنزلي وتلقي العلاج بالمنزل بعد ظهور أعراض الاصابه بفيروس كورونا المستجد عليهما، وإيجابية اصابتهم بكورونا.

كان نائب رئيس الجامعة قد ظهرت عليه هو وزوجته منذ أيام قليله أعراض الإصابة بفيروس كورونا من ارتفاع في درجة الحرارة وآلام في الحلق، وتم سحب عينات منهما وإجراء الاشعات اللازمة ووضعهما تحت الملاحظة والعزل المنزلي وتلقي العلاج.