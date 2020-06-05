اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 04:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب رئيس جامعة طنطا: انا بخير وأمارس عملى "أون لاين"

الجمعة، 05 يونيو 2020 03:09 م
نائب رئيس جامعة طنطا: انا بخير وأمارس عملى "أون لاين" الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا
الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أنه يمارس حياته بصورة طبيعية وحالته الصحية جيدة، بعد إصابة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن حياته تسير بشكل طبيعي ولم تظهر عليه أي اعراض إصابة، مشيرا أنه سيخضع غدا السبت للفحوصات الطبية وتحليل للعينات للاطمئنان علي نفسه وبيان عما إذا كان قد اصيب بفيروس كورونا من عدمه.

وأوضح أنه يمارس حياته العملية ويباشر مهام عمله "أون لاين" ومتابعة استلام الابحاث الطلابية والتي يتم رفعها على المنصة الالكترونية، وتحدد يوم 15يونيو الجاري لغلق باب رفع الأبحاث على المنصة.

وأشار إلى أن الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، لم تظهر عليهما أي اعراض بالإصابة، وسيخضعون للفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية ايضا.

على الجانب الأخر  الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث وزوجته للعزل المنزلي وتلقي العلاج بالمنزل بعد ظهور أعراض الاصابه بفيروس كورونا المستجد عليهما، وإيجابية اصابتهم بكورونا.

كان نائب رئيس الجامعة قد ظهرت عليه هو وزوجته منذ أيام قليله أعراض الإصابة بفيروس كورونا من ارتفاع في درجة الحرارة وآلام في الحلق، وتم سحب عينات منهما وإجراء الاشعات اللازمة ووضعهما تحت الملاحظة والعزل المنزلي وتلقي العلاج.

 

 

 

 


اخبار عاجله

نائب رئيس جامعة طنطا

اصابة نائب رئيس جامعة طنطا بكورونا

رئيس جامعة طنطا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 5-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 5-6-2020

فيديو..الداخلية تداهم مخازن الأغذية الفاسدة بالقاهرة والمحافظات

فيديو..الداخلية تداهم مخازن الأغذية الفاسدة بالقاهرة والمحافظات

وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة