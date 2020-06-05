اليوم السابع
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الجمعة، 05 يونيو 2020 07:51 م
خالد صلاح
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منظمة الصحة تواصل تجربة هيدروكسى كلوروكين بعد وقف تجربة فى بريطانيا

الجمعة، 05 يونيو 2020 07:26 م
منظمة الصحة تواصل تجربة هيدروكسى كلوروكين بعد وقف تجربة فى بريطانيا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
جنيف (رويترز)

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تواصل منظمة الصحة العالمية تجاربها السريرية على عقار هيدروكسى كلوروكين، بعدما أوقف علماء بريطانيون تجربة كبيرة لاستكشاف ما إذا كان فعالا فى علاج مرضى كوفيد-19، وقالوا إن النتائج الأولية تظهر عدم وجود دليل على جدواه.

 

وقالت سوميا سواميناثان، كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، فى مؤتمر صحفى عبر الإنترنت، ردا على سؤال عن وقف التجربة البريطانية، "هناك تجربتان مختلفتان ببروتوكولات ولجان إشراف خاصة بكل منهما. لذلك سنستمر فى الوقت الراهن".

 

وأضافت "ستنظر لجنتنا فى البيانات التى يتسنى الحصول عليها... وتنظر فى البيانات فى إطار تجربتنا ولكن مع الوضع فى الاعتبار أيضا الأدلة التى تسفر عنها تجارب عشوائية أخرى، وسنواصل إطلاعكم على أحدث المستجدات بشأن التقدم المحرز فى التجربة".

 


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