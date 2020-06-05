مقتل 7 فى إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية

كتب محمد جمال

قتل 7 أشخاص فى إطلاق نار بألاباما الأمريكية، حيث سمع أحد الجيران بجنوب هانتسفيل صوت طلقات نارية، ليستدعى الشرطة، وتكتشف 7 جثث فى وقت متأخر الخميس.

وكتب مكتب مورجان كاونتى المسئول الأمنى بالولاية بحسب " شبكة فوكس5" فى رسالة على تويتر أن الضحايا يضمون ذكورًا وإناثًا ، ولكن لم يتم الكشف عن أى أعمار أو هويات، ولا يزال التحقيق مستمراً ، لكن السلطات قالت إن الجمهور لا يواجه أى تهديد فورى.