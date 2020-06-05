مقتل 7 فى إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية

قتل 7 أشخاص فى إطلاق نار بألاباما الأمريكية، حيث سمع أحد الجيران بجنوب هانتسفيل صوت طلقات نارية، ليستدعى الشرطة، وتكتشف 7 جثث فى وقت متأخر الخميس.
وكتب مكتب مورجان كاونتى المسئول الأمنى بالولاية بحسب " شبكة فوكس5" فى رسالة على تويتر أن الضحايا يضمون ذكورًا وإناثًا ، ولكن لم يتم الكشف عن أى أعمار أو هويات، ولا يزال التحقيق مستمراً ، لكن السلطات قالت إن الجمهور لا يواجه أى تهديد فورى.
وقال مايك سوافورد المتحدث باسم مكتب كاونتى يوم الجمعة إن السلطات تعتقد أن إطلاق النار نفذه شخص واحد على الأقل فر بعد ذلك من المنزل، وقال إن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 عاماً وأصيبوا بعدة أعيرة نارية، ووقع إطلاق النار على بعد حوالى 21 ميلا جنوب شرق هانتسفيل ، بالقرب من نهر تينيسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة