اليوم السابع
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مقتل جندى من قوات الاحتلال التركى وإصابة اثنين آخرين فى إدلب السورية

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:25 م
مقتل جندى من قوات الاحتلال التركى وإصابة اثنين آخرين فى إدلب السورية عناصر من الجيش التركى
اسطنبول (رويترز)

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قالت وزارة الدفاع التركية، إن جنديا تركيا قُتل وأصيب اثنان آخران فى محافظة إدلب بشمال غرب سوريا اليوم الجمعة فى هجوم على سيارة إسعاف مدرعة.

 

وقالت الوزارة فى بيان إن القوات التركية حددت أهدافا فى المنطقة وفتحت عليها النار ردا على الهجوم، ولم تذكر الوزارة شيئا عن منفذى الهجوم كما لم تحدد المكان الذى وقع فيه.

 

وتدعم أنقرة معارضين مسلحين يقاتلون للإطاحة بالرئيس بشار الأسد بينما تدعم روسيا الرئيس السوري، واتفقت أنقرة وموسكو على وقف لإطلاق النار فى إدلب فى الخامس من مارس، بعد أسابيع من اشتباكات بين الطرفين المتحاربين كادت تتسبب فى مواجهة مباشرة بين البلدين.

 

وتصاعد القتال فى إدلب فى ديسمبر،  مما تسبب فى نزوح قرابة مليون شخص عن ديارهم مما أثار مخاوف من موجة هجرة جديدة إلى تركيا التى تستضيف بالفعل قرابة أربعة ملايين لاجئ سوري.

 

واتهم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان القوات السورية بانتهاك وقف إطلاق النار وحذر من أنها ستتكبد "خسائر فادحة" إذا واصلت الانتهاكات، وذكرت الوزارة يوم 27 مايو ، أن جنديا تركيا قتل فى إدلب بعد انفجار على طريق سريع رئيسى فى المنطقة.

 


مقتل جندى تركى

إدلب السورية

الجيش السورى

العنف فى سوريا

تركيا

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