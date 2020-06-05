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معهد الصحة العامة بالإسكندرية: يجب متابعة أخبار كورونا 30 دقيقة يوميا فقط

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:00 ص
معهد الصحة العامة بالإسكندرية: يجب متابعة أخبار كورونا 30 دقيقة يوميا فقط جامعة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قال المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، أنه ينصح بالتقليل من التعرض للأخبار السلبية"من التليفزيون أو السوشيال ميديا"، والتى تؤدي إلى زيادة الإحساس بالخوف والقلق.

وطالب المعهد بضرورة مساعدة الجسم فى تقوية جهاز المناعة وتحديد مدة 30 دقيقة في اليوم فقط لمتابعة أخبار فيروس كورونا لتقليل التوتر والقلق الناتج عن الأخبار السلبية والتى تدمر جهاز المناعة.
 
وكان قد أعلن المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية فى بيان اليوم، أن الكمامات القماش أقل حماية ووقاية من الكمامات الجراحية، وفى أخل استخدامها يجب اتباع الطرق الصحيحة لتطهيرها .
 
أفضل الطرق لتطهير الكمامة القماش:
 
1- تغسل في الغسالة بالماء الساخن والمنظفات المعتادة، ويسمح كذلك بإضافة المبيض لضمان نظافة إضافية.
 
٢-في حالة عدم توفر الغسالة، من الممكن غسلها يدويًا بالماء والصابون، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة فركها جيدًا بالصابون لمدة عشرين ثانية على الأقل وشطفها جيدا بالماء.
 
3- يمكن كذلك نقع الكمامة في محلول الماء والكلور (4 ملاعق صغيرة من الكلور لكل لتر من الماء) لمدة خمس دقائق على الأقل ولكن يجب التأكد من أن الكلور المستخدم مخصص للتطهير (حيث أن بعض أنواع الكلور غير مخصصة لهذا الغرض خاصة الكلور للألوان).. وتشطف بعدها الكمامة بالماء جيدا..
 
4- يجب تجفيف الكمامات القماش حيث تعتبر هذه خطوة مهمة جدا في عملية التطهير. ويمكن تجفيفها عن طريق تعليق الماسك في مكان آمن وتعريضه لأشعة الشمس لفترة كافية، كما أن الكي السريع يمكن أن يوفر أيضًا زيادة في الحرارة والتعقيم، ويجب التأكد من جفاف القناع بالكامل قبل ارتدائه مرة أخرى. وكذلك يمكن استخدام المجفف الكهربائي..
 
5- ينصح بتجنب رش الكمامة بالكحول كوسيلة للتطهير حيث إن هذا الأمر قد يتسبب في مشاكل بالتنفس بسبب المواد الكيميائية الضارة. 
 
6- ينصح بضرورة وجود أكثر من كمامة للفرد الواحد لضمان وجود قناع نظيف في كل مرة تغادر فيها المنزل.
 
7- يجب مراعاة غسل اليدين جيدًا قبل لمس الكمامة النظيفة وبعد لمس الكمامة القديمة.

 


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