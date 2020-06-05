معلومات لا تعرفها عن "لينا الفيشاوى" بعد حصولها على حكم حبس ضد والدها

كتب أحمد الجعفرى

أثار حكم محكمة جنح الدقي بحبس الفنان أحمد الفيشاوى سنة لامتناعه عن سداد نفقة ابنته "لينا" الجدل خلال الفترة الأخيرة، وهو الحكم الذي يتبقى له درجة قضائية واحدة ليكون نهائي وبات.

ولدت لينا الفيشاوى في 22 أكتوبر عام 2004.

رفض الفيشاوى الاعتراف بابنته، مما دفع والدتها لإثبات نسبها فى المحكمة.

تعيش لينا الفيشاوى مع والدتها هند الحناوي في إنجلترا.

المرة الأولى التي قابلت فيها لينا والدها "أحمد الفيشاوى" كانت في عمر الثالثة.

تدرس "لينا" في إحدى المدراس الإنجليزية التي بلغت مصاريفها ما يقارب الـ17 ألف جنيه استرليني.

سببت مصاريف المدرسة والمعيشة المرتفعة في إنجلترا أزمة بين أحمد الفيشاوى وطليقته هند الحناوي.

أثارت "لينا" الجدل بعدما رفعت صورة جريئة لها عبر موقف التواصل الاجتماعي "انستجرام".

حصلت لينا مؤخرًا على حكم بحبس والدها بسبب امتناعه عن سداد نفقة ابنته.

وقالت "ثناء لحظى" المحامية ودفاع الفنان أحمد الفيشاوى، إنهم يستعدون ‏لإعداد مذكرة للاستئناف على الحكم الصادر بحبس موكلها من محكمة ‏جنح الدقى، والذى تم تأييده فى المعارضة، أمام محكمة الجنح المستأنفة‎.‎ مضيفة أنهم سيقومون بالاستئناف على الحكم فى غضون 10 ‏أيام من تاريخ صدوره، وهى المدة القانونية لذلك‎.‎



لينا الفيشاوى ووالدتها

وردت ثناء لحظى المحامية ودفاع الفنان أحمد الفيشاوى، تعليقا على طلب ‏القبض على أحمد الفيشاوى، قائلة إن الحكم الصادر بحبس موكلها ‏للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا غير نهائى، ومنعدم لعدم إعلانه به‎.‎

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وتابعت فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه تم الإعلان فى مكان ‏قديم لم يعد موكلها مقيم فيه، على الرغم من أنهم حرروا إنذارا رسميا من ‏أجل إعلان موكلها على مكانه القانونى، وهو ما لم يحدث‎.‎



لينا ووالدتها مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوى

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وأضافت محامية أحمد الفيشاوى، أنهم لم يحضروا الجلسة وبالتالى لم ‏يقدموا المستندات والأوراق اللازمة لإثبات صحة الموقف القانونى ‏لموكلها‎.‎ وتابعت أنهم يستعدون للمعارضة على الحكم الصادر ضد موكلها، ‏وتقديم ما يفيد صحة موقفه القانونى‎.‎

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وذكرت "ثناء" أن إقامة لينا مع والدتها فى إنجلترا غير قانونية، وأن أحمد ‏الفيشاوى محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلًا عن ‏معاناته نتيجة تحريض لينا عليه‎.‎‎