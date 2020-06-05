مصرع 3 أشخاص إثر انهيار الرمال عليهم اثناء تنقيبهم عن الآثار فى البساتين

كتب عبد الرحمن سيد

لقى 3 أشخاص مصرعهم إثر انهيار الرمال عليهم اثناء تنقيبهم عن مقبرة أثرية بمنطقة ترب اليهود بالبساتين، وانتقل رجال المباحث الى المكان، بالإضافة إلى رجال الحماية المدنية للبحث عن الجثامين، وتلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من الأهالى بوقوع انهيار بحفرة وسقوط لحوائط عقار مجاور بترب اليهود، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين أنه أثناء قيام عدد من الاشخاص بالتنقيب عن الآثار، انهارت عليهم الرمال، مما اسفر عن مصرع 3 منهم، كما أسفر الحادث عن انهيار بأجزاء عقار مجاور، ويقوم رجال الإنقاذ البرى بجهود مضنية لانتشال الجثامين وجارى اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

كما نجحت منذ أيام وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، فى إنقاذ طفل عقب إحتجازه داخل الشقة سكنه بأحد العقارات بمنطقة المعادى.

وفى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية، مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة، ورد بلاغ عمليات نجدة القاهرة بإحتجاز طفل داخل الشقة محل سكن أسرته بدائرة قسم شرطة المعادى ، وغلق باب الشقة من الداخل وعدم تمكن أسرته من الداخول .

وعلى الفور إنتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، والتى قامت بإستخدام السلم الهيدروليكى ، حيث أمكن الدلوف إلى الشقة وفتح الباب ، وإخراج الطفل سالماً وقد لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ استحسان أهل الطفل الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.