اليوم السابع
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مصرع مسن صدمته سيارة ميكروباص بالمنصورة

الجمعة، 05 يونيو 2020 05:12 م
مصرع مسن صدمته سيارة ميكروباص بالمنصورة إسعاف - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقى رجل مسن مجهول الهوية بمحافظة الدقهلية مصرعه بعد أن صدمته سيارة مجهولة أمام حى شرق المنصورة.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة إلى مأمور قسم ثان المنصورة، بوقوع حادث تصادم لرجل مسن أمام حى شرق المنصورة ووفاة مسن.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وفاة مسن يبلغ من العمر حوالى 70 سنة مجهول الهوية لايحمل أى أوراق شخصية، وكشفت التحريات انه أثناء مروره بشارع الجيش أمام حى شرق المنصورة صدمته سيارة ميكروباص تحمل أرقام 1469 د ق ا، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي، وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

 

 


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