مصرع سائق وإصابة 4 فى حادث تصادم بدار السلام سوهاج

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم محمد عبدالصبور رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوجود حادث تصادم ومتوفي ومصابين بناحية القوصه دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية " تروسيكل بدون لوحات معدنية "قيادة المدعو محمود ع أ ع 19 سنة طالب، ويقيم بناحية البلابيش قبلي دائرة المركزإختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة " نقل " قيادة المدعو شريف و خ ح 29 سنة سائق ويقيم بناحية البلابيش المستجدة دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة أحمد ع أ م 24 سنة عامل، ويقيم البلابيش قبلي دائرة المركز ،وإصابة كل من قائدي المركبتين ومحمد أ ع ف 28 سنة عامل " كدمات متفرقة بالجسم "، ويشار إلى أن المتوفي والمصاب الثاني من مستقلي التروسيكل.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى ودار السلام المركزى وبسؤال المصاب وقائدي المركبتين ووالد المتوفي المدعو عيد أ م سن 56 عامل – ويقيم بذات الناحية قرروا بمضمون ما تقدم ونفى الأخير الشبهة الجنائية، تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين.