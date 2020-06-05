اليوم السابع
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مصرع سائق وإصابة 4 فى حادث تصادم بدار السلام سوهاج

الجمعة، 05 يونيو 2020 03:48 م
مصرع سائق وإصابة 4 فى حادث تصادم بدار السلام سوهاج حادث تصادم - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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استقبل مستشفى دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، 4 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، وجثة على إثر إصطدام سيارة بدراجة بخارية بدائرة المركز بناحية قرية البلابيش قبلى، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم محمد عبدالصبور رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوجود حادث تصادم ومتوفي ومصابين بناحية القوصه دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية " تروسيكل بدون لوحات معدنية "قيادة المدعو محمود ع أ ع 19 سنة طالب، ويقيم بناحية البلابيش قبلي دائرة المركزإختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة " نقل " قيادة المدعو شريف و خ ح 29 سنة سائق ويقيم بناحية البلابيش المستجدة دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة أحمد ع أ م 24 سنة عامل، ويقيم البلابيش قبلي دائرة المركز ،وإصابة كل من قائدي المركبتين ومحمد أ ع ف 28 سنة عامل " كدمات متفرقة بالجسم "، ويشار إلى أن المتوفي والمصاب الثاني من مستقلي التروسيكل.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعى ودار السلام المركزى وبسؤال المصاب وقائدي المركبتين ووالد المتوفي المدعو عيد أ م سن 56 عامل – ويقيم بذات الناحية قرروا بمضمون ما تقدم ونفى الأخير الشبهة الجنائية، تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين.

 


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