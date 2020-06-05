وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، في تغرديدة لها اليوم الجمعة على حسابها الرسمى عبر تويتر بمناسبة اليوم الدولى لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، أن الأن وأكثر من أي وقت مضى ، يجب أن يحل العمل محل الخطاب، لحماية هؤلاء الاطفال.

وذكرت أن مؤسسة "كيميت بطرس غالي" قد نظمت ثلاث ندوات رقمية حول تداعيات جائحة كورونا، ومنها ندوة عن السلام الأسري خاصة العنف تجاه الأطفال ، كما تناولت حقوق اللاجئين وطالبى اللجوء والنازحين وفِي مقدمتهم الأطفال .

ويشار إلى أن العالم يحيي في 4 يونيو من كل عام "اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء".