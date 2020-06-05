"مستقبل المدن بعد كورونا".. ندوة فى مؤتمر أون لاين لجامعة حلوان

كتب محمد صبحى

انطلقت فعاليات جلسة العمارة والعمران والتي تعد الجلسة الأخيرة للمؤتمر الافتراضى الذي ينظمه مجمع الإبداع والبحث العلمى بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة رويدا عبد الحميد صادق مدير المجمع وذلك بعنوان " تأملات فى تأثير جائحة كورونا على العمارة والعمران".

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، ناقشت الجلسة التغيرات المتوقعة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد على المدى القريب والبعيد، ووضع تصورات يجب على المتخصصين العمل عليها لسرعة الاستجابة للمتغيرات والتكيف بما يحقق أقصى درجات الوقاية لمستعملى المباني والعمران، كما تم مناقشة مستقبل العمارة والعمران على المدى البعيد نتيجة التغييرات المتوقعة في سلوك وثقافة المجتمع، وتم تقديم عرض بعنوان "المدن ما بعد جائحة كورونا، وظهور أنماط مستحدثة من السلوك الاجتماعى".

وأدار الجلسة الدكتورة ايمان النشار عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البينية، والدكتور أحمد عبد الغنى مدير إدارة الوافدين بالجامعة، بمشاركة مجموعة من المتحدثين وهم دكتورأحمد سلامة من جامعة ستراثكلايد باسكتلندا، دكتورهشام جابر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تم وضع أجندة مستقبلية لممارسة التصميم المعمارى والعمرانى ومستقبل البحث العلمى فى هذا المجال.