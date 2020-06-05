اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 05:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"مستقبل المدن بعد كورونا".. ندوة فى مؤتمر أون لاين لجامعة حلوان

الجمعة، 05 يونيو 2020 04:47 م
"مستقبل المدن بعد كورونا".. ندوة فى مؤتمر أون لاين لجامعة حلوان الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
انطلقت فعاليات جلسة العمارة والعمران والتي تعد الجلسة الأخيرة للمؤتمر الافتراضى الذي ينظمه مجمع الإبداع والبحث العلمى بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة رويدا عبد الحميد صادق مدير المجمع وذلك بعنوان " تأملات فى تأثير جائحة كورونا على العمارة والعمران".
 
وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، ناقشت الجلسة التغيرات المتوقعة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد على المدى القريب والبعيد، ووضع تصورات يجب على المتخصصين العمل عليها لسرعة الاستجابة للمتغيرات والتكيف بما يحقق أقصى درجات الوقاية لمستعملى المباني والعمران، كما تم مناقشة مستقبل العمارة والعمران على المدى البعيد نتيجة التغييرات المتوقعة في سلوك وثقافة المجتمع، وتم تقديم عرض  بعنوان "المدن ما بعد جائحة كورونا، وظهور أنماط مستحدثة من السلوك الاجتماعى". 
 
وأدار الجلسة الدكتورة ايمان النشار عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البينية، والدكتور أحمد عبد الغنى مدير إدارة الوافدين بالجامعة، بمشاركة مجموعة من المتحدثين وهم دكتورأحمد سلامة من جامعة ستراثكلايد باسكتلندا، دكتورهشام جابر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تم وضع أجندة مستقبلية لممارسة التصميم المعمارى والعمرانى ومستقبل البحث العلمى فى هذا المجال.
 

جامعة حلوان

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

التعليم العالى

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب يستعرض انخفاض البطالة ويشجع على فتح الاقتصاد.. ويؤكد: نمو اقتصادى قادم

ترامب يستعرض انخفاض البطالة ويشجع على فتح الاقتصاد.. ويؤكد: نمو اقتصادى قادم

ترامب: أجرينا 20 مليون اختبار لكورونا.. والصين سبب تفشي الفيروس

ترامب: أجرينا 20 مليون اختبار لكورونا.. والصين سبب تفشي الفيروس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 5-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 5-6-2020

فيديو..الداخلية تداهم مخازن الأغذية الفاسدة بالقاهرة والمحافظات

فيديو..الداخلية تداهم مخازن الأغذية الفاسدة بالقاهرة والمحافظات

وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة