اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 04:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مستشفى النيل بشبرا الخيمة يعلن خروج 12 متعافى من كورونا حتى الآن

الجمعة، 05 يونيو 2020 03:42 م
مستشفى النيل بشبرا الخيمة يعلن خروج 12 متعافى من كورونا حتى الآن مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة، والتى تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، ضمن 13 مستشفى بالقليوبية من قبل وزارة الصحة،  وصول إجمالى عدد المرضى الذين تعافو من الفيروس حتى اليوم 12 شخص.

وفي هذا السياق أكد الدكتور عيد العطار مدير مستشفى النيل للتأمين الصحى لـ "اليوم السابع"، أنه وصل إجمالى عدد الحالات التي غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء 12 حالة شفاء حتى اليوم، حيث أن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يوجد بالمستشفى 100 حالة محجوزة حاليا ويتم تقديم الخدمة لهم.

وأضاف "العطار"، أن الفريق الطبى بالمستشفى أسرة واحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق، كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذى أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى العزل الصحى بمستشفى التأمين الصحى بشبرا الخيمة تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

فيما أكدت مستشفى الحجر الصحى بقها، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضي، موضحة أن مقياس النجاح لها هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.


فيروس كورونا

مستشفى النيل القليوبية

اخبار مصر

مستشفى النيل للعزل الطبى

خروج متعافين

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

صحة القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية: إنشاء محور على الضفة الشرقية للرياح التوفيقى طريق بنها كفر شكر

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:42 م

فض سوق الجمعة بأبو الغيط فى القناطر الخيرية لمواجهة كورونا.. صور

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:15 م

محافظ القليوبية يستقبل مدير برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:49 م

الفريق الطبى الخامس يغادر قها للعزل والفريق السادس يبدأ مواجهة كورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:00 ص

ختام الأسبوع الـ4 لمبادرة "ارجع مكانك أفضل مما كان" وصيانة 161 مركزا بالقليوبية

الخميس، 04 يونيو 2020 05:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 5-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 5-6-2020

فيديو..الداخلية تداهم مخازن الأغذية الفاسدة بالقاهرة والمحافظات

فيديو..الداخلية تداهم مخازن الأغذية الفاسدة بالقاهرة والمحافظات

وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة