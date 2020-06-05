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مستشفى العديسات للعزل بالأقصر تعلن خروج 8 حالات بعد شفائهم من كورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 08:08 ص
مستشفى العديسات للعزل بالأقصر تعلن خروج 8 حالات بعد شفائهم من كورونا مستشفى العديسات للعزل بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت مستشفى العديسات للأطفال المخصصة لعزل الحالات المتأخرة بمحافظة الأقصر فى العناية المركزة، عن خروج 8 حالات شفاء إلى منازلهم، عقب شفائهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك تحت قيادة الدكتور أحمد فتحي ونائب المدير العام الدكتور محمد علي العجمي، وبإشراف الدكتور منتصر عبد الفتاح مدير عنايات الأقصر والمشرف على عناية مستشفى العديسات، والدكتور أحمد السيد والدكتور محمود الصادق أخصائيين العناية المركزة بالمستشفى، وتحت إشراف تمريضي من يوسف شعبان ومحمد داوود.

وقالت مستشفى العديسات بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه توالت إنجازات فريق عمل مستشفى العديسات المركزي من تمريض وفنيين آشعة ومعمل، بخروج 8 حالات حرجة تحسن إلى المنزل، وتوجهت إدارة المستشفى بكل الشكر والتقدير والإحترام لطاقم التمريض القائم على العمل، وذلك بقيادة محمد داوود ومحمود الصغير مشرفي العناية المركزة، وأبطال مكافحة العدوى بقيادة الدكتور عصام البوتلي، ومحمود إبراهيم عثمان وأحمد عبد الهادي، كما توجه مدير إدارة المستشفى بكل الشكر لفني المعمل محمد جمال وإبراهيم أحمد، وفنيين الأشعة علي حسن وكيرلس رفعت، على مجهودهم مع المصابين حتى الشفاء تماماً من الفيروس.

وكان قد قرر محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، أمس الخميس، ارتداء بدلة العزل الصحى وتفقد العمل بمستشفى العديسات للعزل بمركز ومدينة الطود، للتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، وذلك برفقة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 191 لسنة 2020 للمتابعة الدورية والمرور على المستشفيات، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية، وتابعت اللجنة، خلال الجولة، التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وتوفير الرعاية لها، وجاهزية الأطقم الطبية والتمريض، كما تابعت اللجنة مدى توافر المستلزمات الطبية والعلاجية وصرفها وتيسير الحصول عليها، ومدى رضى المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة، حيث تم الاستماع لعدد من المرضى الذين أبدوا رضاهم عن المستشفى، وتم تلبية عدد من الطلبات الخاصة بهم من جانب مديرية الصحة بالمحافظة.

 


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