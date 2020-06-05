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مستشفى السكة الحديد الجديد بأبو زعبل للعزل الصحى يستقبل 15 عاملا مصابا بكورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 09:00 ص
مستشفى السكة الحديد الجديد بأبو زعبل للعزل الصحى يستقبل 15 عاملا مصابا بكورونا كورونا
كتب رضا حبيشى

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خصصت هيئة السكة الحديد مستشفى أبو زعبل الجديد التابع لها للعزل الصحى للعاملين المصابين بفيروس كورونا، حيث حصلت وزارة النقل على موافقة وزارة الصحة بتخصيص المستشفى الكائن فى أبو زعبل بالقليوبية لعزل العاملين بالسكة الحديد والمترو الذين يتأكد إصابتهم وتستدعى حالتهم العزل بالمستشفى.

وقال عبد الفتاح فكرى رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد والمترو، لـ"اليوم السابع" إن النقابة تقدمت للهيئة بطلب لتخصيص هذا المستشفى للعزل الصحى للمصابين بفيروس كورونا خصوصا الذين يتعذر توفير أماكن لهم بمستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة أو وزارة التعليم العالى، ومن أجل سرعة توفير الرعاية لأى عامل مصاب.

أضاف فكرى أن المستشفى تتوافر بها كافة اشتراطات العزل الصحى وراجعتها وزارة الصحة قبل الموافقة على تخصيصها للعزل الصحى لعاملين السكة الحديد ومترو الأنفاق، لافتا إلى أن أى عامل يتأكد إصابته بعد إجراء تحليل كورنا PCR فى مستشفى السكة الحديد برمسيس أو أى مستشفى آخر يتم تحويلها إليه إذا كانت حالته غير مستقرة وتستدعى العزل بالمستشفى.

وأوضحت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع"، أن المستشفى استقبلت حتى الآن 15 عاملا من السكة الحديد والمترو يخضعون للعزل الصحى بها، لافتا إلى أن الأيام الماضية شهدت تأكد إصابة عدد كبير من العاملين فى السكة الحديد والمترو بفيروس كورونا بينهم سائقين قطارات وصرافين وكمسارية وفنيين ومهندسين وقيادات من مدير إدارة حتى نائب رئيس هيئة غاليتهم حالتهم مستقرة وخضعوا للعزل المنزل باستثناء عدد قليل يخضون للعزل بالمستشفيات توفى منهم البعض.

وتواصل هيئة السكة الحديد وشركة المترو أعمال تطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وتستمر شركة المترو وهيئة السكة الحديد فى التنبيه على عامليها والركاب على ضرورة ارتداء الكمامات حفاظا وضمن مواجهة انتشار كورونا، مع توزيع كمامات مجانا يوميا على العاملين لديهما بواقع كمامة لكل عامل، بالإضافة على عرض الكمامات للبيع للجمهور بشابيك حجز التذاكر بسعر 4 جنيهات للكمامة للراغبين .

وأكدت كلا من هيئة السكة الحديد والمترو  أن أى حالات يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105، بجانب أنه فى حالة تلاحظ للعاملين بالقطارات أو المحطات أعراض الإصابة على أى عامل أو راكب يتم حجز الراكب أو العامل لحين نقله بالإسعاف لأقرب مستشفى لإجراء التحاليل عليه.


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