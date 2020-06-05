اليوم السابع
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مساجد جاكرتا تقيم صلاة الجمعة لأول مرة منذ شهرين.. صور

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:17 م
مساجد جاكرتا تقيم صلاة الجمعة لأول مرة منذ شهرين.. صور صلاة الجمعة فى مساجد جاكرتا
رويترز

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عاد الإندونيسيون في العاصمة جاكرتا إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة اليوم، بعدما خففت المدينة قواعد ارتياد دور العبادة في إطار رفع بعض القيود المطبقة منذ نهاية مارس للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأعلن حاكم جاكرتا أمس الخميس، تخفيف بعض القيود بما في ذلك المتعلقة بارتياد المساجد لصلاة الجماعة لكنه حذر من أن المعركة للقضاء على الفيروس لم تقترب من نهايتها بعد.

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وإندونيسيا البلد الأكثر تضررا في شرق آسيا إلى جانب الصين من جائحة كورونا وسجلت 7766 إصابة و523 وفاة بالمرض.

وقال ديكو رونال رافيانتو (41 عاما) في مسجد الأزهر في جنوب جاكرتا "أنا مسرور لأنني استطعت العودة إلى المسجد... لأن الأمر يختلف عن الصلاة في المنزل".

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وبموجب القواعد الجديدة يتعين على دور العبادة الحد من عدد مرتاديها. ووضع المصلون في مسجد الأزهر كمامات وخضعوا لقياس درجة الحرارة قبل الدخول.

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واستأنفت بعض وسائل النقل العام العمل ومن المقرر أن تفتح الشركات والمراكز التجارية في المدينة أبوابها خلال الأسبوعين المقبلين.

وكان الزحام المروري في بعض أنحاء جاكرتا اليوم الجمعة، مؤشرا على العودة إلى ما تصفه السلطات بأنه الوضع الطبيعي الجديد.

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جاكرتا

اندونيسيا

كورونا

مساجد جاكرتا

فيروس كورونا

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