اليوم السابع
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مسؤول أمريكى: سياسة أوباما الخاطئة أتاحت لروسيا تعزيز وجودها بالشرق الأوسط

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:01 ص
مسؤول أمريكى: سياسة أوباما الخاطئة أتاحت لروسيا تعزيز وجودها بالشرق الأوسط اوباما - ترامب
ماجد تمراز

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قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، أن أخطاء إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أتاحت لروسيا الفرصة لتعزيز مواقعها في سوريا والشرق الأوسط.

 

وأضاف في تصريحات نشرها موقع روسيا اليوم: "أعتقد أن إدارة أوباما رحبت بدخول روسيا إلى سوريا، معتقدة أنها ستضع موسكو في موقف صعب، ولكن روسيا قلبت مسار الحرب وسمحت لنظام الرئيس السوري بشار الأسد بالبقاء هناك حتى الآن".

 

وتابع: "أرى أنه تم ارتكاب خطأ فظيع أتاح لروسيا إنشاء قاعدة في المنطقة، ومنحها الشجاعة لاتخاذ مزيد من الخطوات في المنطقة".

 

وحول الوضع في ليبيا قال: "على مدى 45 عاما، مثل إبعاد روسيا عن الشرق الأوسط حجر الزاوية في السياسة الأمريكية".

 

وأكد أن روسيا تلعب في الشرق الأوسط  "دورا مدمرا"، مشددا على تمسك الولايات المتحدة بضرورة مغادرة روسيا المنطقة.


امريكا

اوباما

روسيا

الشرق الاوسط

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