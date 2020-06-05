مدير عام التأمين الصحى ببنى سويف: تعافى 26 حالة من فيروس كورونا

بنى سويف أيمن لطفى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير منظومة العمل بمستشفى التأمين الصحى بنى سويف المخصصة لعزل الحالات الإيجابية بفيروس كورونا، مناقشا مستجدات الوضع الصحي للحالات، ومستوى الخدمة المقدمة ، مؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة للوقوف على أية معوقات لتذليلها أولا بأول.

جاء ذلك على هامش استعراض التقرير اليومي الخاص بخطة المحافظة والجهود المبذولة في ملف مجابهة تداعيات فيروس كورونا ، في إطار خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن ، حيث كشف التقرير الذي عرضه الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام التأمين الصحى ببنى سويف،عن تعافى 26 حالة من الإصابة بفيروس كورونا الذين قد جرى احتجازهم داخل المستشفى عقب الاشتباه في اصابتهم بفيروس كورونا وتأكيد ايجابيتهم للفيروس، وإخضاعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة، مؤكدا على تفانى الفريق الطبي المختص في القيام بمهامه.

و أكد محافظ بني سويف على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا ، لافتا إلى متابعته المستمرة على مدار الساعة لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول ،مؤكدا أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل مستشفى التأمين الصحى بنى سويف لاستقبال الحالات الإيجابية عن طريق التنسيق مع مديرية الصحة حيث تم تجهيز الفرق و المستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة ،وذلك بالتنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية المستشفيات والمدن الجامعية.